【本港經濟】陳德霖：今年投資環境仍複雜，續謹慎地管理外匯基金

《經濟通通訊社２９日專訊》金管局總裁陳德霖表示，面對今年仍然複雜的投資環境，金管

局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，保持機動性，並密切留意市場發展，有需要時加強一些防禦

性部署，並繼續進一步加大「長期增長組合」的投資，務求在風險可控的前提下，提高外匯基金

的中長期回報。

陳德霖表示，展望今年，現時市場樂觀情緒仍然持續。但由於很多金融市場的資產估值已經

超越歷史高水平，市場上升動力能否持續將主要取決於目前市場的一些樂觀預期能否實現。現時

市場可能低估了一些風險因素，包括美國利率正常化的步伐會否因通脹壓力比預期大而要加快，

美國政府外貿政策和保護主義是否會對全球貿易和經濟產生壞影響，以及地緣政治會否爆發的風

險。如實際情況與市場的樂觀預期不相符，隨時會引致資產市場大幅調整和波動。

環球經濟及金融市場在去年表現理想，超乎預期。他認為，美國經濟動力加大，法國和德國

的大選掃除了一些政治上的不明朗因素。日本和新興經濟體的經濟表現亦比預期好。雖然美聯儲

一如預期加息三次和在去年１０月開始縮表，但美元匯價不升反跌，同時美元利率曲線並未有抽

高。在這樣的有利環境下，外匯基金在股票、債券、外匯三方面都有理想的進帳。（ｃｈ）

