《經濟通通訊社２９日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，料截至
去年底止股東應佔淨利潤約３﹒３億元（人民幣．下同），去年股東應佔虧損４６﹒８６億元。
業績扭虧主要由於公司司法重整等非經常性損益事項，影響金額約２１億元。若扣除上述非
經常性損益事項後，公司預計虧損約１７﹒７億元。（ｂｎ）
29/01/2018 08:43
【企業盈喜】重鋼（０１０５３）料去年轉虧為盈賺３﹒３億人幣
《經濟通通訊社２９日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，料截至
去年底止股東應佔淨利潤約３﹒３億元（人民幣．下同），去年股東應佔虧損４６﹒８６億元。
業績扭虧主要由於公司司法重整等非經常性損益事項，影響金額約２１億元。若扣除上述非
經常性損益事項後，公司預計虧損約１７﹒７億元。（ｂｎ）
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