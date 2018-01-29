《新股掛牌》歐化首掛開１﹒４元，高招股價１﹒５倍　

《經濟通通訊社２９日專訊》歐化（０１７１１）首掛開市報１﹒４元，較招股價０﹒５６

元高１﹒５倍，成交約８６２５萬股，涉資１﹒０３億元。

每手買賣單位１００００股，若不計手續費，每手賺８４００元。（ｇｌ）

