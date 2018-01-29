《經濟通通訊社２９日專訊》歐化（０１７１１）首掛開市報１﹒４元，較招股價０﹒５６
元高１﹒５倍，成交約８６２５萬股，涉資１﹒０３億元。
每手買賣單位１００００股，若不計手續費，每手賺８４００元。（ｇｌ）
29/01/2018 09:27
《新股掛牌》歐化首掛開１﹒４元，高招股價１﹒５倍
《經濟通通訊社２９日專訊》歐化（０１７１１）首掛開市報１﹒４元，較招股價０﹒５６
元高１﹒５倍，成交約８６２５萬股，涉資１﹒０３億元。
每手買賣單位１００００股，若不計手續費，每手賺８４００元。（ｇｌ）
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