《經濟通通訊社２９日專訊》浩柏（０８４３１）公布，料截至去年１２月底止９個月，與
去年同期相比將錄得溢利淨額大幅減少。主要由於澳門的一個酒店項目於去年６月因其他承建商
發生工業意外導致項目暫停，而於去年１１月方才恢復施工。
預期第三季度業績公告將於２月刊發。（ｂｎ）
29/01/2018 10:01
【企業盈警】浩柏（０８４３１）料去年首９月溢利大幅減少
《經濟通通訊社２９日專訊》浩柏（０８４３１）公布，料截至去年１２月底止９個月，與
去年同期相比將錄得溢利淨額大幅減少。主要由於澳門的一個酒店項目於去年６月因其他承建商
發生工業意外導致項目暫停，而於去年１１月方才恢復施工。
預期第三季度業績公告將於２月刊發。（ｂｎ）
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