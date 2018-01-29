【企業盈警】浩柏（０８４３１）料去年首９月溢利大幅減少

《經濟通通訊社２９日專訊》浩柏（０８４３１）公布，料截至去年１２月底止９個月，與

去年同期相比將錄得溢利淨額大幅減少。主要由於澳門的一個酒店項目於去年６月因其他承建商

發生工業意外導致項目暫停，而於去年１１月方才恢復施工。

預期第三季度業績公告將於２月刊發。（ｂｎ）

