《日入而息》外滙基金投資收益新高，神華兗煤盈喜，港簽高鐵備忘

《今天重點》﹡外匯基金去年投資收益２５２０億元，創歷史新高；去年外匯基金股票投資

大賺，支付財政儲備２３５億元；陳德霖指市場低估部分風險，金融市場已

超過歷史高位；金管局指基建提供穩定收益來源，與國際投資者研合作；陳

德霖稱今年投資環境仍複雜，續謹慎地管理外匯基金；陳德霖指投資表現視

乎市場，因應情況調整股債投資

﹡中國神華（０１０８８）料年度利潤按年增長約９２％

﹡兗州煤業（１１７１）料年度淨利潤增加最多２４５％

﹡萬達酒店（００１６９）附屬出售澳洲物業項目權益，涉資近２０億港元

﹡陳帆指已與中國鐵總簽署高鐵運營準備工作之備忘錄；高鐵分帳仍待落實，

有信心香港段可保財政健康；高鐵長途車每日１３對，爭取開通更多長途城

市；將為香港市民爭取高鐵票價優惠，如推出月票等

﹡經濟通主辦ＦｉｎＴｅｃｈ Ａｗａｒｄ各大獎揭曉；借傳媒力量推金融科

技發展，促進創新意念



《即日市況》﹡港股破頂後沽壓顯著增加，收跌１８７點報３２９６６



《深滬股市》﹡權重股轉勢，滬指衝高回落收跌１％深成指跌１﹒８％



《美元匯價》﹡候位沽美元買非美；歐元最新報１﹒２３９４╱９５，日圓最新報

１０８﹒７７╱７８



《公司業績》﹡海通證券（０６８３７）去年純利８６億元人民幣，增７％

﹡中航科工（０２３５７）附屬洪都航空去年多賺至少１﹒５倍

﹡國藥股份料去年多賺約１倍，受惠於重大資產重組項目

﹡方大炭素料去年淨利潤增長約５３倍



《公司資訊》﹡佳民（０８５１９）今起招股，每手入場費約３０３０元；佳民對新開店回

本有信心，旗下餐廳料獲續約機會大

﹡報道指內地網貸平台「融金所」擬香港上巿

﹡中國基建港口（０１７１９）收購利好業務成長，將審慎物色項目

﹡歐化（０１７１１）今年第三季推中端品牌，新分店或選址新西九東

﹡小鵬汽車獲２２億元人民幣Ｂ輪融資，阿里巴巴繼續領投

﹡新地（０００１６）馬鞍山「雲海」特色戶成交呎價３﹒２萬再創新高

﹡中國天然氣（００９３１）發行８億元可換股票據

﹡中國金洋（０１２８２）悉售浙商銀行（０２０１６）持股，套現９億元

﹡中國創新支付（０８０８３）通過收購有贊集團５１％股權

﹡中國網絡信息科技（０８０５５）折讓近１６％配股，淨籌逾１億

﹡中國優通（０６１６８）執董李慶利辭任及悉售５﹒５７％股權

﹡本間高爾夫（０６８５８）引入伊藤忠、卜蜂拓日本服裝業務；本間高爾夫

冀未來三年非球桿業務銷售佔比增至４０％

﹡民銀資本（０１１４１）購融信中國（３３０１）５００萬美元票據

﹡永利澳門（０１１２８）主席被指性騷擾及性侵數十人

﹡領展（００８２３）海濱匯用作長線收租，五成基座商場面積作食肆；海濱

匯呎租逾３０元，不急於即時出租所有樓面

﹡李氏大藥廠（００９５０）取得腎素抑制劑藥物之獨家代理和銷售權

﹡東瀛遊（０６８８２）購床上用品及床，涉約３１６萬元

﹡恆興黃金（０２３０３）上季產金５５５公斤，按年增５８％

﹡格林國際（０２７００）擬發行可換股債券，籌２﹒０７億元

﹡報道指長和（００００１）投資美國矽谷雲服務初創企業

﹡郵儲銀行（０１６５８）甘肅分行涉挪用資金，遭罰９０５０萬元人民幣

﹡劉幫民辭任朗生醫藥（００５０３）行政總裁，本周三生效

﹡彌明生活百貨（０８４７３）明日起招股，入場費２７２７元

﹡亞博科技（０８２７９）與印度移動金融服務平台成立合資公司，推出娛樂

休閒遊戲

﹡萬達酒店（００１６９）附屬出售澳洲物業項目權益，涉資近２０億港元

﹡證監會提醒投資者金利豐（０１０３１）股權高度集中

﹡青建（０１２４０）收購馬來西亞建築業務公司股權條款書失效



《國企紅籌》﹡重慶機電（０２７２２）向母企出售新能源汽車業務７１％權益

﹡中石油塔里木油田：到２０２０年建成３０００萬噸大油氣田

﹡招商局（００１４４）附屬認購舟山碼頭５１％股權，涉１﹒４９億元人幣

﹡中國平安（０２３１８）獲聯交所確認進行建議分拆平安健康醫療科技上市

﹡中信股份（００２６７）就澳礦項目專利費Ｂ訴訟判決遞交上訴通知書

﹡中國通信服務（００５５２）孫康敏將辭去董事長及執行董事之職務



《神州民企》﹡中國油氣（００７０２）折讓２０％配股，淨籌１﹒７８億元

﹡同仁堂科技（０１６６６）召回部分不合格開胸順氣丸

﹡金山軟件（０３８８８）附屬金山雲再發近２﹒３億股優先股

﹡酷派（０２３６９）附屬起訴小米侵權提索償

﹡天鴿互動（０１９８０）購內地移動照片業務，涉２﹒０１億元人民幣

﹡騰訊（００７００）擬１﹒８７５億元參與永輝超市子公司增資並持股

１５％

﹡銘源醫療（００２３３）法院維持９月２８日判決，續停牌

﹡中國三迪（００９１０）附屬收購武夷山市土地，涉４﹒７５億元人民幣

﹡瀚華金控（０３９０３）設立遼寧地方資產管理公司已向中銀監備案



《中國要聞》﹡中證監核發３公司ＩＰＯ，籌資總額不超４９億元；高度重視新聞輿論工作

，進一步加強溝通協調

﹡李克強晤日本外相，冀妥善管控分歧、相向而行

﹡人民日報表示讓好企業留在Ａ股上巿，要拆除制度障礙

﹡三部委完善啟運港退稅政策，啟運港增至１３個

﹡阿里雲與馬來西亞政府就智慧城市計劃合作

﹡國務院表示推進農業高新技術產業示範區建設

﹡新建北京至雄安城際鐵路工程總投資逾３３３億元

﹡福特汽車中國董事長上任不到５個月，因個人理由辭職

﹡億陽集團無法按期支付逾２億元公司債回售款及利息

﹡「華龍一號」首個核反應堆示範工程壓力容器成功吊裝

﹡燕啤表示中國啤酒行業未來仍有很大發展空間

﹡中信證券表示債轉股獲全方位拓寬，有助加快金融去槓桿

﹡樂視網第四日跌停，堆積拋盤逾６０５萬手

﹡北京住建委表示二手房價已降１３％，今年保持調控定力

﹡北京網信辦約談新浪微博，熱搜榜等版塊下線整改

﹡吉林當選北京市政協主席，楊藝文等９人當選副主席

﹡商務部對美歐進口單丁醚反傾銷措施進行期終復審調查

﹡上交所規範股份協議轉讓，規避限售規定的不受理

﹡螞蟻金服承認旗下小貸公司現有槓桿率突破監管要求

﹡應勇繼續擔任上海市長，領導班子「一正八副」；應勇稱中國國際進口博覽

會是推進對外開放重大決策

﹡人行逆回購操作三連停，今日淨回籠１４００億元；人行表示去年社會融資

增量及新增貸款，廣東雙雙居首

﹡中銀監表示嚴控個人貸款違規流入股市和樓市

﹡郭樹清稱中銀監今年重點查糾防範化解重大風險

﹡社科院表示一線城市調控放鬆概率極小，二線房價慢漲

﹡阿里雲推出馬來西亞城市大腦項目，助提升城市治理能力

﹡上海上周一手樓成交逾２０萬平方米，創近２９周新高

﹡上海市長表示將根據中央統籌考慮探索建設自貿港；ＦＴＡ累計開設７萬個

，融資１﹒１萬元人民幣；今年堅持房地產調控不動搖、不放鬆；今年率團

赴港參加第四次滬港經貿合作會議；更看重ＧＤＰ背後的高質量發展

﹡報道指河北省今年不再新增農村煤改氣項目



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１１２２１﹒８１點



《其他消息》﹡陳帆已與中國鐵總簽署高鐵運營準備工作之備忘錄；高鐵分帳仍待落實，有

信心香港段可保財政健康；高鐵長途車每日１３對，爭取開通更多長途城市

；將為香港市民爭取高鐵票價優惠，如推出月票等

﹡中大民調指鄭若驊僅得３８﹒９分，３名司長中最低

﹡周庭考慮提選舉呈請，羅冠聰稱民主自決仍是核心理念

﹡法律界選委發聲明指ＤＱ周庭不合理、不合法、不合憲

﹡姚松炎參選資格未獲確認，袁海文將報名：做姚的後盾；姚松炎獲確認九龍

西參選人資格

﹡湯家驊認同選舉主任有收緊尺度：是政治惡性互動之果

﹡外匯基金去年投資收益２５２０億元，創歷史新高；去年外匯基金股票投資

大賺，支付財政儲備２３５億元

﹡陳德霖稱市場低估部分風險，金融市場已超過歷史高位；今年投資環境仍複

雜，續謹慎地管理外匯基金；投資表現視乎市場，因應情況調整股債投資

﹡鄭若驊首次出席立法會委員會，就僭建事件再道歉；鄭若驊承認有參與就

ＤＱ周庭向選舉主任提供意見；鄭若驊稱會盡快就佔中相關事件是否進行檢

控作決定

﹡政府就「ＩＣＯ」及「加密貨幣」所涉風險加強公眾教育活動

﹡創科局表示大學生參與海外培訓營，為發展奠下基礎

﹡經濟通主辦ＦｉｎＴｅｃｈ Ａｗａｒｄ各大獎揭曉；借傳媒力量推金融科

技發展，促進創新意念

﹡代理指十大屋苑周末成交為１７年至今次高，按周大升

﹡深股通全日賣盤超買盤；滬股通全日賣盤超買盤，流出４﹒３億元

﹡安盛推出首份可無限更換被保人保證入息計劃，最長持續一百年

﹡調查指本港培育科技較落後，未來將有智能巴士站及街燈

﹡羅兵咸建議薪俸稅階擴至５萬，供樓扣稅期延至２５年；羅兵咸料港本財年

盈餘１６８０億，來年賣地收入可觀

﹡實惠旺角新零售概念店開幕，投資２０００萬元

﹡金管局表示２０１９年到期銀色債券第三次派息年息２厘；基建提供穩定收

益來源，與國際投資者研合作

﹡張超雄質疑鄭若驊熟僭建；郭榮鏗批鄭以保密協議回避

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