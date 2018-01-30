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即市新聞

30/01/2018 08:04

《日出而作》蘋果下挫道指跌１７７點，騰訊融創蘇寧京東入股萬達

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６４３９．４８　跌　１７７．２３點╱０．６７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８５３．５３　跌　　１９．３４點╱０．６７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７４６６．５０　跌　　３９．２７點╱０．５２％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６７１．５３　升　　　５．９９點╱０．０８％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３３２４．４８　跌　　１５．６９點╱０．１２％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５２１．５９　跌　　　７．５６點╱０．１４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０８．９３，歐元兌美元１．２３８９
　
　　《最新資訊》﹡據報蘋果將首季ｉＰｈｏｎｅ　Ｘ生產目標削減一半
　　　　　　　　﹡美國１２月消費者開支續增，惟儲蓄降至十年新低
　　　　　　　　﹡特朗普基建計劃碰壁，擬加強油稅遭反對
　　　　　　　　﹡去年訪港旅客升３﹒２％，過夜客增５％
　　　　　　　　﹡周庭被裁定提名無效，市民郭卓堅入稟申請司法覆核
　　　　　　　　﹡長沙灣翠華閣，周大福企業１﹒９６億購
　　　　　　　　﹡施永青：樓市升浪可維持３年
　　　　　　　　﹡倫敦油跌穿７０美元關口，美元回升金價下跌
　　　　　　　　﹡兩大提款機製造商警告，駭客入侵ＡＴＭ強制吐錢
　　　　　　　　﹡美國聯邦通訊委員會主席反對華府接手５Ｇ網絡開發
　　　　　　　　﹡ＭＰＦ一月回報４﹒９％，人均賺９８２０元
　　　　　　　　﹡美債收益率走高刺激美元上漲，歐元偏軟
　　　　　　　　﹡永利澳門（０１１２８）控股股東成立特別委員會調查主席性侵報道
　　　　　　　　﹡綠科科技（００１９５）折讓１８％配股，料淨籌５９８０萬元償還貸款
　　　　　　　　﹡歐盟通過向英國提供２１個月脫歐過渡期建議
　　　　　　　　﹡進階發展（０１６６７）擬１５７２萬元購日本大阪地塊，今日復牌
　　　　　　　　﹡新城發展（０１０３０）擬配售可換股債，淨籌２３億元
　　　　　　　　﹡寶龍（０１２３８）擬配售近２０億元可換股債，集資償還債務
　
　　《國企紅籌》﹡中信銀行（００９９８）去年賺４２５﹒６６億人幣增２﹒２５％　
　　　　　　　　﹡騰訊（００７００）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
　　　　　　　　﹡北水再增，追神華（０１０８８）兗煤（０１１７１）工行（０１３９８）
　　　　　　　　　等內銀，沽平保（０２３１８）騰訊（００７００）
　　　　　　　　﹡馬鋼（００３２３）去年獲政府補助合共近３﹒５１億人幣
　　　　　　　　﹡港交所（００３８８）獲高盛升目標，瑞信維持騰訊（００７００）目標
　　　　　　　　　５４０元
　　　　　　　　﹡騰訊（００７００）、融創、蘇寧及京東購大連萬達商業共１４％權益
　
　　《神洲民企》﹡建業地產（００８３２）料去年多賺不少於５０％
　　　　　　　　﹡綠城（０３９００）與九倉（００００４）共同開發杭州住宅物業
　
　　《中國要聞》﹡江南嘉捷（滬：６０１３１３）奇虎３６０借殼獲中證監核准
　　　　　　　　﹡貴州茅台（滬：６００５１９）為滬股通十大成交活躍股榜首
　　　　　　　　﹡津上機床（０１６５１）母企中國分部業務首三季收入升五成，今早復牌
　　　　　　　　﹡萬科（０２２０２）股東鉅盛華持有之６６７０萬股Ａ股獲解除質押
　
　　《新股上市》﹡興勝創建（００８９６）擬分拆鋁窗業務獨立上市
　　　　　　　　﹡毛記母公司再申上市

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