《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆地產（００１０１）宣布，去年多賺３１％至８１﹒２４
億，每股基本盈利１﹒８１元，派息５８仙。而全年基礎盈利跌逾１３％至５５﹒３億元，仍符
市場預期。
期內，收入跌１４％至１１１﹒９９億元，市場料１１１﹒６億元。營業溢利減少１１％至
７９﹒１億元。（ｍｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊﹒﹒
30/01/2018 12:25
恒隆地產（００１０１）去年多賺３１％至逾８１億，派５８仙
《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆地產（００１０１）宣布，去年多賺３１％至８１﹒２４
億，每股基本盈利１﹒８１元，派息５８仙。而全年基礎盈利跌逾１３％至５５﹒３億元，仍符
市場預期。
期內，收入跌１４％至１１１﹒９９億元，市場料１１１﹒６億元。營業溢利減少１１％至
７９﹒１億元。（ｍｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊﹒﹒
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