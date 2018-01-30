恒隆地產（００１０１）去年多賺３１％至逾８１億，派５８仙

《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆地產（００１０１）宣布，去年多賺３１％至８１﹒２４

億，每股基本盈利１﹒８１元，派息５８仙。而全年基礎盈利跌逾１３％至５５﹒３億元，仍符

市場預期。

期內，收入跌１４％至１１１﹒９９億元，市場料１１１﹒６億元。營業溢利減少１１％至

７９﹒１億元。（ｍｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊﹒﹒

