《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆集團（０００１０）公布截至２０１７年年度業績，盈利
５３﹒１４億元，按年增加４３％，每股盈利３﹒９元，派末期息０﹒６１元。
期內，收入１１７﹒７４億元，按年減少１４％；營業溢利８３﹒１２億元，按年減少
１１％。（ｇｖ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
30/01/2018 12:28
恒隆集團（１０）去年多賺４３％至逾５３億元，派息０﹒６１元
《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆集團（０００１０）公布截至２０１７年年度業績，盈利
５３﹒１４億元，按年增加４３％，每股盈利３﹒９元，派末期息０﹒６１元。
期內，收入１１７﹒７４億元，按年減少１４％；營業溢利８３﹒１２億元，按年減少
１１％。（ｇｖ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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