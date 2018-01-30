恒隆集團（１０）去年多賺４３％至逾５３億元，派息０﹒６１元

《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆集團（０００１０）公布截至２０１７年年度業績，盈利

５３﹒１４億元，按年增加４３％，每股盈利３﹒９元，派末期息０﹒６１元。

期內，收入１１７﹒７４億元，按年減少１４％；營業溢利８３﹒１２億元，按年減少

１１％。（ｇｖ）

＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

