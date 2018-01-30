《盤後部署》農曆新年前高位獲利盤增，港股短線恐再失十天線

《經濟通通訊社３０日專訊》受累美國債息持續反彈，十年期國債孳息率升破２﹒７厘，創

近四年新高，拖累美股三大指數全線受壓，道指挫１７７點，報２６４３９，標指及納指則分別

跌１９點及３９點，報２８５３及７４６６。

港股今日為期指結算日，加上外圍偏軟，低開２１５點，其後Ａ股跌幅擴大，滬指更失守三

千五，早段最多僅反彈１０點後便告回落，午後滬指繼續疲弱，中資金融股全線向下，內銀股更

出現高位急回，港股跌勢進一步加劇，最多急挫４６５點，全日低見３２５０１，最終全日跌

３５９點，報３２６０７，險守１０天線（３２６０２）。主板成交１７３４﹒４８億元，較昨

日（２９日）減少約９﹒５％。

滬指收報３４８８點，跌３５點或０﹒９９％。國指報１３３８９點，跌２７０點或

１﹒９８％。



＊美本周議息及發表國情咨文，科技巨企陸續放榜＊



美國聯儲局將於今日起一連兩日舉行議息會議，據利率期貨市場數據顯示，１月加息機率僅

３﹒３％，預料維持息率不變，而３月加息機率則高達９１﹒６％。此外，該會議亦是聯儲局主

席耶倫任內最後一次議息，有分析指，會議措辭或會較以往更趨向鷹派，並聲明會於今年３月進

行加息，料會對環球股市造成波動。

此外，除議息會議外，美國總統特朗普會於明日（３１日）本港時間早上１０點發表任內首

份國情咨文，預料會聚焦在中美雙邊貿易及內政問題。經濟數據方面，美國於周五（２日）公布

非農就業數據及失業率，前者預期增加１７﹒６萬份，較前值１４﹒８萬份高，後者則預期維持

在４﹒１％，與前值相同，令本周美股觀望氣氛變得濃厚。

不過，周四（１日）開始美股將陸續有多間科網巨企放榜，其中，蘋果會於周五公布業績，

並聚焦「ｉＰｈｏｎｅ Ｘ」銷售表現。若銷情理想，預料可帶動瑞聲（０２０１８）及舜宇

（０２３８２）等手機設備股反彈。另外，市場亦關注Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｌｐｈａｂｅｔ及

亞馬遜業績，並預期三者每股盈利表現會較前值高，相信可提振騰訊（００７００）表現。



＊流動性趨緊滬指兩日挫２％，新經濟股或成焦點＊



人行連續四日停止逆回購，加上報道指隔夜資金限制融出，市場因此憂慮流動性將趨緊，拖

累內銀ＡＨ股全線高位急回，滬指再度失守三千五，並連續兩日走低，累挫７０點或２％。暫停

逆回購令上海銀行同業拆息（Ｓｈｉｂｏｒ）上升，兩市全日成交大減２１％，至４３７７億元

人民幣。臨近農曆新年，市場對現金需求持續上升，因此預料滬深兩市成交會再進一步萎縮，Ａ

股難望有大幅上升空間，亦同時不利港股形勢。

港股近日亦跟隨Ａ股回調，昨日高見３３４８４兼破頂後顯著回落，兩日累跌約５４６點。

雖然市場目前並無出現明顯的利淡因素，但考慮到恆指本月以來已累升２６８８點或９％，國指

則累升１６８０點或１４﹒３％，加上市場觀望議息會議後言論及一系列經濟數據，料短線重上

三萬三機會不大。

另外，據牛熊證街貨分布圖顯示，３２３００至３２３９９為牛證重貨區之一，下月中為農

曆新年假期，不少中資金融股陸續出現不少高位獲利盤，預料投資者假期前高追意慾不大，不排

除會再失十天線兼「殺牛」，暫以３２０００作支持。不過，隨著本周美國四大科企放榜，資金

或會轉至新經濟股。（ｔｔ）

