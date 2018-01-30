《經濟通通訊社３０日專訊》歐化（０１７１１）掛牌第二日，現價回吐１７﹒５％，報
１﹒３２元，現仍高招股價０﹒５６元１﹒４倍；成交約９９４５萬股，涉資１﹒４９億元。
該股昨日（２９日）首日掛牌，收報１﹒６元，高招股價１﹒９倍。
恆指現報３２６５３，下跌３１３點，主板成交１１２４﹒２５億元。（ｆｆ）
30/01/2018 13:26
《異動股》歐化（１７１１）跌幅擴至１８％，仍高招股價１﹒４倍
《經濟通通訊社３０日專訊》歐化（０１７１１）掛牌第二日，現價回吐１７﹒５％，報
１﹒３２元，現仍高招股價０﹒５６元１﹒４倍；成交約９９４５萬股，涉資１﹒４９億元。
該股昨日（２９日）首日掛牌，收報１﹒６元，高招股價１﹒９倍。
恆指現報３２６５３，下跌３１３點，主板成交１１２４﹒２５億元。（ｆｆ）
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