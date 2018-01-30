【駐京專電】工信部苗圩：去年工業運行向好，數字經濟規模壯大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》工信部部長苗圩在新聞發布會表示，去年

工業運行穩中有進、穩中向好、好於預期，整體呈現質量效益同步改善、結構調整明顯加快、新

舊動能有序轉換的良好勢頭，工業經濟站上高質量發展新起點；信息通信業保持快速發展，互聯

網迅猛發展，數字經濟規模持續壯大，對經濟增長的支撐作用不斷增強。

２０１７年規模以上工業增加值同比增長６﹒６％，比上年提高０﹒６個百分點，改變了工

業增加值增速自２０１０年以來單向放緩的運行態勢，其中製造業增加值增長７﹒２％，規模以

上中小工業企業工業增加值增長６﹒８％。規模以上工業實現利潤同比增長２１％，為２０１３

年以來最好增長水平。主營業務收入利潤率６﹒４６％，同比提高０﹒５４個百分點。

２０１７年電子和裝備製造業工業增加值分別增長１３﹒８％和１０﹒７％，成為拉動工業

增長的主要力量。消費品工業增加值增長７﹒６％，消費升級對工業增長的帶動作用增強。原材

料工業實現利潤大幅增長４６％，高於整體工業２５個百分點，是推動工業利潤大幅增長的重要

因素。高技術製造業和新興產業快速增長。高技術製造業增加值同比增長１３﹒４％，快於規模

以上工業６﹒８個百分點。工業機器人增長６８﹒１％，新能源汽車產量７９﹒４萬輛，累計推

廣應用量超過１８０萬輛，連續三年位居全球第一。工程機械、大氣污染防治設備、集成電路、

光電子器件等生產增長加快。

