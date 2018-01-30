【駐京專電】陳吉寧當選北京市長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京市第十五屆人民代表大會第一次會議

閉幕。大會選舉了北京市新一屆人大、政府領導班子，陳吉寧當選北京市市長。

陳吉寧曾擔任清華大學環境科學與工程系主任，清華大學副校長、校長，中國環境保護部黨

組書記、部長等職務。２０１７年５月，陳吉寧任北京市委副書記，市政府副市長、代市長。

