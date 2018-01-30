《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人民銀行、中銀監聯合發布關於設立歐盟
中間母公司的聯合意見書稱，歡迎歐盟理事會發布的相關意見，尤其是取消任何系統重要性金融
機構無論在歐有幾家子行，均需成立ＩＰＵ的要求。該調整有利於實現監管目標，使ＩＰＵ相關
要求更有彈性，並降低非歐盟金融集團相應組織架構調整的複雜程度。
30/01/2018 16:56
【駐京專電】人行：歡迎歐盟理事會發布設立歐盟中間母公司
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人民銀行、中銀監聯合發布關於設立歐盟
中間母公司的聯合意見書稱，歡迎歐盟理事會發布的相關意見，尤其是取消任何系統重要性金融
機構無論在歐有幾家子行，均需成立ＩＰＵ的要求。該調整有利於實現監管目標，使ＩＰＵ相關
要求更有彈性，並降低非歐盟金融集團相應組織架構調整的複雜程度。
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