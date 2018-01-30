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即市新聞

30/01/2018 12:45

《午市前瞻》期指結算日市況略反覆，短期３２６５０為支持位

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國十年期債息破２﹒７厘，創２０１４年以來新高，拖累美
股全線下跌，道指更收挫１７７點，報２６４３９點。外圍向下，加上今日為期指結算日，港股
受累低開２１５點報３２７５１。近日強勢的內銀股見顯著回吐，建工中成沽貨對象，大市最多
曾挫３８４點報３２６１２，十天線（３２６１１）一度告急。港股半日收低２７３點或
０﹒８％，報３２６９３。半日主板成交９６５﹒５８億元。
　　上證跌０﹒７４％至３４９７點，失守三千五關；加上內銀股捱沽下，國指更跑輸大市，半
日急挫２２９點或１﹒７％，報１３４２９。
　
＊建工中交受壓，騰訊融創入股萬達亦走軟＊

　　內銀股近乎全線受壓，中行（０３９８８）更成最差表現藍籌，半日急回逾３％報４﹒６５
元；建行（００９３９）、工行（０１３９８）及交行（０３３２８）亦在首五名最差藍籌中，
跌幅介乎２至近３％，分別收８﹒８８元、７﹒２３元及６﹒７７元。反而，昨日率先跑輸的招
行（０３９６８），今日見支持，逆市升近１％報３７﹒１元。
　　騰訊（００７００）與蘇寧、融創（０１９１８）及京東宣布入股萬達，而騰訊獲瑞信維持
目標５４０元，惟仍隨市跌逾１％報４６４﹒８元；融創亦獲瑞信維持目標價３７﹒９元，半日
收軟０﹒１％報３８﹒２５元。　
　　中電（００００２）、電能（００００６）成逆市避難所，前者升近２％報７９﹒８元，為
半日最佳藍籌股，後者逆市漲逾１％報６８﹒４５元，為第三佳藍籌股。

＊長建友邦獲唱好逆市升，永利澳門跌勢未止＊

　　長建（０１０３８）此前獲大和唱好，今亦漲逾１％報７０元；友邦（０１２９９）獲中金
維持目標８５元，半日逆市升１％報６６﹒１元。
　　個股股份方面，永利澳門（０１１２８）仍受主席性侵報道影響，半日下跌４﹒８１％，報
２６﹒７元；萬達酒店（００１６９）１９億售澳洲物業，復牌升逾２７％報１﹒７２元。
　　金斯瑞（０１５４８）早前錄得五連揚累漲３６﹒５％，今早則錄逾１３億元大手，半日重
急挫逾８％報２９﹒６５元。

＊沈慶洪：匯控可在現水平吸納，上望８８元＊

　　港股昨日（２９日）見回吐，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對《經濟通通訊社》表示，
受累農曆新年假期因素所影響，連同期指結算日轉倉下，大市略為反覆波動是預期之內。他建議
在假期前，投資者宜密切留意南下北水資金的變動情況。當年假過後，他建議投資者可吼實大型
藍籌股未來的業績表現，例如騰訊、匯控（００００５）等。
　　目前大市資金仍見充裕，若大市在本日內能終止跌勢，不排除短期內可重上昨日高位約
３３４８４點，下行支持位暫在３２６５０點。
　　個股方面，他建議投資者可吼匯控，受惠環球經濟好過預期，加上若未來業績可合符預期之
下，淨息差可望逐步擴闊，繼而推高盈利增長。因此，他建議投資者可在現水平約８４元吸納，
上望８８元。（ｍｌ、ｇｖ）

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