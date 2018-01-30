【北水炒Ｄ乜】北水回落，買內銀騰訊長汽沽港交所新華保險

《經濟通通訊社３０日專訊》港股連續兩日調整，恆指周二隨外圍低開後，一度升上

３２９７６點，但始終未能突破三萬三阻力，並一度跌穿十天線（３２６０３），恆指最終收報

３２６０７點，跌３５９﹒６點或１﹒０９％，以百分點計，創六周以來最大跌幅，主板成交額

減少９﹒５％至１７３４﹒４８億元，北水淨流入連升兩天後，周一減少１３億或２７﹒４％至

３４﹒５４億元人民幣，回落至大約上周五（２６日）的水平。港股通成交額亦減少４７﹒５億

至２０６﹒７９億元創兩周新低，佔港股成交額約１１﹒９％。



＊建行兩日獲北水吸逾８億＊



港股今日跌巿，內銀成重災區，建行（００９３９）、工行（０１３９８）均跌逾２％；中

行（３９８８）更低收３﹒５％，三行合共拖低恆指１７２點，接近全日大巿跌幅的一半，但股

價回調正好吸引南下資金趁低吸納，建行獲北水淨流入５﹒１７億，兩日合共８﹒２４億。工行

和中行周二亦分別錄得３﹒１７億和１﹒８８億淨流入。

騰訊（００７００）、蘇寧、京東及融創四巨頭宣布斥資３４０億人民幣入股大連萬達商業

１４％股權，分析認為，騰訊此舉直指「阿里系」，意在借萬達這一全球規模最大的實體商業巨

頭，搶佔Ｏ２Ｏ新零售籌碼，但花旗對於線上線下融合帶來的有效執行力及部署存疑。北水周二

淨吸騰訊１﹒７７億，但融創卻錄淨流出１２５４萬元。



＊北水沽港交所近１﹒２億＊



富瑞相信長城汽長（０２３３３）今年新車逐步增加將可刺激銷售，予其目標價１０﹒５元

，長汽周二逆巿升１％，獲北水追入１﹒２７億元。

港股破頂後沽壓增加，兩日累跌５４６點，港交所（００３８８）周二低收１﹒４％至

２８８元，並遭北水沽出１﹒１９億，新華保險（０１３３６）收跌２﹒８％，亦錄１﹒６５億

南下資金沽盤，但連日被北水見棄的平保（０２３１８）周二終獲淨流入６０６６萬元。

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