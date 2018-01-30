【本港樓市】九肚山豪宅尚珩再售一分層單位，成交價逾５８５０萬

《經濟通通訊社３０日專訊》香港興業（００４８０）、南豐集團旗下九肚山項目「尚珩

Ｌａ Ｃｒｅｓｔａ」於２９日以招標形式，售出一個標準分層單位。該單位為１座８樓Ｂ單位

，實用面積１９８０呎，四房間隔，成交價約５８５０﹒９萬元，呎價逾２﹒９５５萬元。項目

至今售出１５伙，總成交金額約７﹒７億元。發展商對銷售有信心，或會因應市場需求，而在短

期內加推下批單位。（ｅｌ）

