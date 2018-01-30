【本港樓市】第一太平招標出售３１個一籃子銀主盤，估值約１２億

《經濟通通訊社３０日專訊》第一太平戴維斯刊登廣告，指承銀主名以招標形式出售３１個

一籃子物業的銀主盤，包括大埔比華利山洋房及赤柱富豪海灣洋房及銅鑼灣力寶禮頓大廈其中一

層等。

據悉，該批物業的估值約為１２億元，成為金融海嘯後最大宗單一銀主盤放售個案。

是次標售的包括１４間大埔比華利山洋房、６間赤柱富豪海灣洋房、２個跑馬地樂天峰單位

及２個車位、２個大坑名門單位、１個薄扶林道寶翠園單位、２個愉景灣尚堤單位、１個馬鞍山

海栢花園單位、銅鑼灣力寶禮頓大廈２０樓全層及１６樓Ａ室。（ｋｙ）

