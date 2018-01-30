《經濟通通訊社３０日專訊》２月期指在夜期時段開市報３２６６４點，升９點，高水５７
點，最新報３２６７５點，升２０點，高水６８點，合約成交１１９５張。
Ｈ股指數２月期指，在夜期時段開市報１３４２９點，跌１點，高水４０點，最新報
１３４４６點，升１６點，高水５７點，合約成交１１６７張。（ｊｎ）
30/01/2018 17:31
【夜期時段】２月期指最新報３２６７５點，升２０點，高水６８點
《經濟通通訊社３０日專訊》２月期指在夜期時段開市報３２６６４點，升９點，高水５７
點，最新報３２６７５點，升２０點，高水６８點，合約成交１１９５張。
Ｈ股指數２月期指，在夜期時段開市報１３４２９點，跌１點，高水４０點，最新報
１３４４６點，升１６點，高水５７點，合約成交１１６７張。（ｊｎ）
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