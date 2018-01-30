【企業盈喜】國壽（２６２８）料去年度淨利潤增５５至７５％

《經濟通通訊社３０日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）發盈喜，預料

２０１７年度淨利潤按年增加約１０５﹒２０億至１４３﹒４５億元人民幣，即增幅約５５％至

７５％，主要由於集團去年加大固定收益類資產配置力度，積極把握權益市場結構性機會，投資

收益較２０１６年同期較快增長，以及傳統險準備金折現率假設更新的影響。（ｃｈ）

