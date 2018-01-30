《經濟通通訊社３０日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）發盈喜，預料
２０１７年度淨利潤按年增加約１０５﹒２０億至１４３﹒４５億元人民幣，即增幅約５５％至
７５％，主要由於集團去年加大固定收益類資產配置力度，積極把握權益市場結構性機會，投資
收益較２０１６年同期較快增長，以及傳統險準備金折現率假設更新的影響。（ｃｈ）
30/01/2018 16:42
【企業盈喜】國壽（２６２８）料去年度淨利潤增５５至７５％
《經濟通通訊社３０日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）發盈喜，預料
２０１７年度淨利潤按年增加約１０５﹒２０億至１４３﹒４５億元人民幣，即增幅約５５％至
７５％，主要由於集團去年加大固定收益類資產配置力度，積極把握權益市場結構性機會，投資
收益較２０１６年同期較快增長，以及傳統險準備金折現率假設更新的影響。（ｃｈ）
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