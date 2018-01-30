【企業盈警】中石化油服（１０３３）料去年虧損減至１０６億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）發盈警，預

料截至去年１２月底止年度淨虧損大幅減少，但虧損幅度仍達１０６億元人民幣。

公司表示，去年主要專業工作量和主營業務收入實現恢復性增長，但由於固定成本較高，主

營業務毛利率仍為負；第四季度實施去產能措施，壓減隊伍、顯現富餘裝備擬對固定資產計提資

產減值準備１１﹒８億元人民幣；以及仍有部分債權逾期，存在回收風險，計提應收帳款壞帳準

備１２﹒７億元人民幣。（ｃｈ）

