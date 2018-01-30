【企業盈警】現代牧業（１１１７）料去年虧損擴至不少於９億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》現代牧業（０１１１７）發盈警，預料截至去年１２月底年度

綜合虧損擴闊至不少於９億元人民幣，２０１６年同期綜合虧損為７﹒４２億元人民幣，主要由

於分銷商結欠的應收貿易帳款將會延遲償還，預計現金減值虧損近５億元；原料奶售價按年下降

近４％；以及中國蒙牛乳業提出強制性現金要約結束後，註銷公司授予管理層的購股權，產生非

現金虧損。（ｃｈ）

