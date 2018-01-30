《經濟通通訊社３０日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）發盈喜，預料
２０１７年度淨利潤增加１３０億元至１６０億元（人民幣．下同），按年增長１﹒６５至
２﹒０３倍，主要受惠於集團優化生產運行、深化開源節流降本，以及原油、天然氣、成品油等
主要產品平均實現價格同比上升等綜合影響。２０１６年集團盈利為７９億元。（ｃｈ）
30/01/2018 17:13
【企業盈喜】中石油（００８５７）料去年度淨利潤增１﹒７至２倍
《經濟通通訊社３０日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）發盈喜，預料
２０１７年度淨利潤增加１３０億元至１６０億元（人民幣．下同），按年增長１﹒６５至
２﹒０３倍，主要受惠於集團優化生產運行、深化開源節流降本，以及原油、天然氣、成品油等
主要產品平均實現價格同比上升等綜合影響。２０１６年集團盈利為７９億元。（ｃｈ）
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