《再戰明天》聯儲局展開兩天決策會議，美總統特朗普發表國情咨文

《經濟通通訊社３０日專訊》明早，美國總統特朗普發表國情咨文。明晨，聯儲局展開為期

兩天的議息會議。



＊美國總統特朗普發表國情咨文，聯儲局展開為期兩天的議息會議＊



美股收市後公布業績的公司有：史賽克和超微半導體等。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明早１０：００ａｍ，美國總統特朗普發表國情咨文。

明晨１２：００ａｍ，法國財長勒梅爾、比利時財長Ｊｏｈａｎ Ｖａｎ

Ｏｖｅｒｔｖｅｌｄｔ、立陶宛財長Ｖｉｌｉｕｓ Ｓａｐｏｋａ及盧森堡財長Ｐｉｅｒｒ

Ｇｒａｍｅｇｎａ在巴黎一場金融科技會議的小組討論會上發表演說，該小組討論會題為「金融

科技時代歐洲的金融未來」。

１２：００ａｍ，歐洲央行執委莫爾許於法蘭克福大學發表演說。

明晨，美聯儲的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）展開為期兩天的利率會議（至３１日）。

明早７：５０ａｍ，日本央行公布審議委員在１月２２－２３日政策會議中的會議意見摘要

。明早５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。

明早１０：００ａｍ，國務院台灣事務辦公室將舉行例行新聞發布會。

９：３０ａｍ，日本央行副總裁巖田規久男對商界領袖發表談話。



＊澳洲公布第四季通脹率，內地公布１月製造業ＰＭＩ＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布１２月工業生產（經季節調整）月率，料由

０﹒２％降至０﹒１％；年率跌幅料由１﹒６％收窄至１﹒５％。７：５０ａｍ，日本公布１２

月工業生產月率，料由０﹒５％升上１﹒５％；年率料由３﹒６％降至３﹒３％。８：３０ａｍ

，澳洲公布第四季消費者物價指數，季率料由０﹒６％升上０﹒７％；年率料由１﹒８％升上

２％。

９：００ａｍ，中國公布１月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料維持於５１﹒６；非製

造業採購經理人指數料由５５降至５４﹒８。１０：００ａｍ，新加坡公布１２月貨幣供應Ｍ１

及Ｍ２。



＊日本公布１２月新屋動工，台灣公布第四季經濟增長＊



明午１：００ｐｍ，日本公布１２月新屋動工，年率料由下滑０﹒４％升上１％。日本１月

消費者信心指數料由４４﹒７升上４４﹒９。明午３：００ｐｍ，德國公布１２月零售銷售月率

，料由１﹒８％降至下滑０﹒４％；年率料由４﹒４％降至２﹒８％。

３：４５ｐｍ，法國公布１月消費者物價指數月率，料由０﹒３％降至下滑０﹒３％；年率

料維持於１﹒２％。４：００ｐｍ，台灣公布第四季國內生產總值年率，料由３﹒１％降至

２﹒５％。



＊利豐開股東特別大會＊



在本港，明日，利豐（００４９４）開股東特別大會。（ｈｏ）

