《經濟通通訊社３０日專訊》滬港聯合（０１００１）發盈警，預期截至２０１７年１２月
３１日止九個月之綜合業績及董事會對隨後三個月的現行市況評估，對比截至２０１７年３月
３１日止年度錄得應佔溢利淨額，集團於２０１８年３月３１日止年度可能錄得重大虧損淨額。
主要由於鋼材價格持續的反向波動，以及全球商品市場出現不利市況所產生的負面影響所致。
（ｊｎ）
30/01/2018 16:46
【企業盈警】滬港聯合（１００１）料年度盈轉虧，錄重大虧損淨額
《經濟通通訊社３０日專訊》滬港聯合（０１００１）發盈警，預期截至２０１７年１２月
３１日止九個月之綜合業績及董事會對隨後三個月的現行市況評估，對比截至２０１７年３月
３１日止年度錄得應佔溢利淨額，集團於２０１８年３月３１日止年度可能錄得重大虧損淨額。
主要由於鋼材價格持續的反向波動，以及全球商品市場出現不利市況所產生的負面影響所致。
（ｊｎ）
|生財有道30/01/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－中海外】內房調控無阻業績 估值吸引30元邊要買
|板塊分析30/01/2018
A股活躍 再展升浪 券商股順勢攀升
|剖析天下30/01/2018
德國政局現曙光
|剖析天下30/01/2018
央行口術無阻日圓升勢
|生財有道30/01/2018
【強強聯手】「騰蘇京融」四巨頭入股萬達 劍指O2O新消費
|生財有道30/01/2018
控股股東調查主席性侵報道 永利澳門股價續受累
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰