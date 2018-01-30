【企業盈警】滬港聯合（１００１）料年度盈轉虧，錄重大虧損淨額

《經濟通通訊社３０日專訊》滬港聯合（０１００１）發盈警，預期截至２０１７年１２月

３１日止九個月之綜合業績及董事會對隨後三個月的現行市況評估，對比截至２０１７年３月

３１日止年度錄得應佔溢利淨額，集團於２０１８年３月３１日止年度可能錄得重大虧損淨額。

主要由於鋼材價格持續的反向波動，以及全球商品市場出現不利市況所產生的負面影響所致。

（ｊｎ）

