【企業盈警】萬輝化工（０１５６１）料年度溢利按年大幅下降

《經濟通通訊社３０日專訊》萬輝化工（０１５６１）發盈警，預期截至２０１７年１２月

３１日止年度之溢利按年錄得大幅下降。主要由於塗料行業處於困難的營運環境，在銷售減少，

但原材料及其他生產成本則持續上升之綜合效應下，導致毛利下降；集團在常州之塗料廠房為進

一步增添倉庫容量而拆卸辦公大樓所帶來之損失；以及攤佔聯營公司的利潤下降。（ｊｎ）

