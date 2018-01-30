《經濟通通訊社３０日專訊》萬輝化工（０１５６１）發盈警，預期截至２０１７年１２月
３１日止年度之溢利按年錄得大幅下降。主要由於塗料行業處於困難的營運環境，在銷售減少，
但原材料及其他生產成本則持續上升之綜合效應下，導致毛利下降；集團在常州之塗料廠房為進
一步增添倉庫容量而拆卸辦公大樓所帶來之損失；以及攤佔聯營公司的利潤下降。（ｊｎ）
30/01/2018 17:28
【企業盈警】萬輝化工（０１５６１）料年度溢利按年大幅下降
《經濟通通訊社３０日專訊》萬輝化工（０１５６１）發盈警，預期截至２０１７年１２月
３１日止年度之溢利按年錄得大幅下降。主要由於塗料行業處於困難的營運環境，在銷售減少，
但原材料及其他生產成本則持續上升之綜合效應下，導致毛利下降；集團在常州之塗料廠房為進
一步增添倉庫容量而拆卸辦公大樓所帶來之損失；以及攤佔聯營公司的利潤下降。（ｊｎ）
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