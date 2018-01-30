《經濟通通訊社３０日專訊》華電國際電力股份（０１０７１）（滬：６０００２７）發出
盈警，預料去年純利減少２７﹒８億元（人民幣．下同）到３１億元，按年減少約８３％至
９３％，主要因為電煤價格大幅度上漲導致成本增加。而２０１６年盈利為３３﹒４４億元。
（ｄｌ）
30/01/2018 17:41
【企業盈警】華電國際電力股份料去年純利減少最多９３％
《經濟通通訊社３０日專訊》華電國際電力股份（０１０７１）（滬：６０００２７）發出
盈警，預料去年純利減少２７﹒８億元（人民幣．下同）到３１億元，按年減少約８３％至
９３％，主要因為電煤價格大幅度上漲導致成本增加。而２０１６年盈利為３３﹒４４億元。
（ｄｌ）
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