《經濟通通訊社３０日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）修正早前發出
的盈喜公告，公司原先預計去年度業績扭虧為盈，淨利潤金額１６００萬至２４００萬元（人民
幣．下同），現預期淨利潤為３０００萬至４２００萬元。而去年同期虧損金額為６﹒１２億元
。
公司表示，去年下半年各大油田產品需求和產品價格都較上半年均有不同程度的提高，公司
加大了對油井管的銷售，毛利率有所提升，因經營業績較前期預測有所提高。（ｃｈ）
30/01/2018 17:34
【企業盈喜】山東墨龍（５６８）料去年淨利潤最少３０００萬人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）修正早前發出
的盈喜公告，公司原先預計去年度業績扭虧為盈，淨利潤金額１６００萬至２４００萬元（人民
幣．下同），現預期淨利潤為３０００萬至４２００萬元。而去年同期虧損金額為６﹒１２億元
。
公司表示，去年下半年各大油田產品需求和產品價格都較上半年均有不同程度的提高，公司
加大了對油井管的銷售，毛利率有所提升，因經營業績較前期預測有所提高。（ｃｈ）
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