【企業盈警】奧傳思維（８０９１）料首三季純利跌７５％

《經濟通通訊社３０日專訊》奧傳思維（０８０９１）發盈警，預料截至去年１２月底首三

季，相較２０１７年度同期扣除上市開支前之純利，將按年跌７５％，主要受收益減少、若干非

經常性慶祝活動所涉及的市場推廣開支增加，以及行政開支增加等因素影響。

公司早前已預期，截至去年９月底止中期，扣除上市開支前之純利按年跌８０％。（ｃｈ）

