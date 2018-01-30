《經濟通通訊社３０日專訊》奧傳思維（０８０９１）發盈警，預料截至去年１２月底首三
季，相較２０１７年度同期扣除上市開支前之純利，將按年跌７５％，主要受收益減少、若干非
經常性慶祝活動所涉及的市場推廣開支增加，以及行政開支增加等因素影響。
公司早前已預期，截至去年９月底止中期，扣除上市開支前之純利按年跌８０％。（ｃｈ）
30/01/2018 17:36
【企業盈警】奧傳思維（８０９１）料首三季純利跌７５％
《經濟通通訊社３０日專訊》奧傳思維（０８０９１）發盈警，預料截至去年１２月底首三
季，相較２０１７年度同期扣除上市開支前之純利，將按年跌７５％，主要受收益減少、若干非
經常性慶祝活動所涉及的市場推廣開支增加，以及行政開支增加等因素影響。
公司早前已預期，截至去年９月底止中期，扣除上市開支前之純利按年跌８０％。（ｃｈ）
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