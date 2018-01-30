《經濟通通訊社３０日專訊》聯合醫務（００７２２）發盈喜，預料截至去年１２月底止中
期純利將按年大增４﹒５倍，主要由於四間位於北京及上海之中國診所經營虧損有所減少。
（ｃｈ）
30/01/2018 18:15
【企業盈喜】聯合醫務（７２２）料中期純利大增４﹒５倍
《經濟通通訊社３０日專訊》聯合醫務（００７２２）發盈喜，預料截至去年１２月底止中
期純利將按年大增４﹒５倍，主要由於四間位於北京及上海之中國診所經營虧損有所減少。
（ｃｈ）
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