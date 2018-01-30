《小傳日記》淡友結算日大反攻，魚缸十天線響警鐘！

《小傳日記》花旗國十年期債息升破２﹒７厘，創２０１４年以來新高，嚇到當地魚缸震一

震，當中道指收挫１７７點報２６４３９。外圍勢頭有Ｄ唔對路，淡友就趁住今日（３０日）香

江期指結算日又出兵，恆指今朝低開２１５點報３２７５１，之後祖國錢莊受襲，股王ＱＱ

（００７００）又碌低，大市一度急瀉４６５點報３２５０１點，好彩完場時跌少ＤＤ，埋單挫

３５９點報３２６０７，十天線（３２６０３點）僅僅失而復得，不過缸友小心，回調警號響起

喇！

仲有Ａ場都被攻陷，要同三千五關說再見，收報３４８８點；搞到國指都受重傷，收市唔見

２７０點報１３３８９，仲傷過恆指。

淡友喺期指結算日大勝，全日主板成交超過１７３４億銀，有貨缸友要打醒十二分精神，不

妨鎖定部分利潤先喇！



＊內銀受重傷招行逆市漲，四巨頭聯手ＱＱ卻低收＊



祖國錢莊係呢排當紅強勢股，帶領一眾魚毛，幫恆指屢創史上新高。不過咁短時間升咗咁多

，點都有Ｄ攰。最近已開始有少少腳軟，今日就明顯跌得更深，中行（０３９８８）、建行

（００９３９）、工行（０１３９８）都舉晒白旗，唔見２至４巴仙，傷。不過，街坊招行

（０３９６８）可能噚日率先捱沽，今日反而成功反擊，收漲近２巴仙報３７﹒４銀，勁！

魚缸向下回調，但都無阻幾位大佬做生意，股王ＱＱ作為發起方嘅「騰蘇京融」四巨頭，計

劃以３４０億人仔，收購萬達商業約１４巴仙。不過始終遇上跌市，ＱＱ都要跌低２巴仙報

４６１﹒８銀；融創（０１９１８）就微微瞓低０﹒１巴仙收３８﹒２５銀。

萬達囝囝之一萬達酒店（００１６９）都有好消息，宣布賣澳洲物業，預計有５﹒６億銀落

袋，今日復牌當然開心爆升逾２２巴仙收１﹒６５銀。

另一邊廂，恆隆地產（００１０１）午飯時間派成績，全年基本純利跌１３巴仙，搞到股價

急墜逾５巴仙收２０﹒１銀，做咗最差藍戰添。



＊三寶成避險中電行最前，長建企得穩友邦亦開心＊



素來視為避險之選嘅「公用三寶」今日就大顯「功架」喇！先係中電（００００２）逆市造

好，仲畀大和續予「持有」評級添，「他屐」就由８０銀升至８２銀，結果全日就升咗約２巴仙

，報８０銀，仲係全日表現第二佳嘅藍戰士；街坊煤氣（００００３）都唔輸蝕架，全日吹高咗

約１巴仙，報１５﹒５６銀；電能實業（００００６）亦圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ添呀，完場時仲

剷高逾１巴仙，報６８﹒５銀。

長江基建（０１０３８）之前就畀大和唱好，仲預料佢將會成為另一全球有野心嘅基建公司

，所以大和決定升「他屐」，由８５銀升至８６銀，續予「掃貨」，結果佢全日就升咗不足１巴

仙，報６９﹒３銀。

逆市反擊嘅仲有友邦（０１２９９），事關佢獲中金續予「掃貨」，「他屐」８５銀不變；

另外，大和就預料，低毛利神州客業務減少，反而可以改善整體新業務嘅價值，因此就畀佢「掃

貨」評級，「他屐」就畀８４銀，最終收市時就升咗近２巴仙，報６６﹒６銀。



＊馬鋼急急回鞍鋼亦見攰，半新丁歐化仍高招股價＊



驚見四連陰嘅金利豐（０１０３１）今日再腳軟軟，事關佢被ＳＦＣ提醒，股權唔可以高度

集中。即使佢事後確認，話公眾持股已符合不少於２５個巴仙嘅規定，但仍遭缸友大掟貨，完場

時仍急跌近１７巴仙，報６﹒７３銀。不過見慣海浪嘅朱太，應該未驚過吧！

半新丁歐化（０１７１１）噚日上市表現相當省鏡，踢高咗１﹒９倍，成績相當彪炳！但今

日就受累魚缸氣氛影響，畀缸友拋貨喇，最終完場時就急跌約１４巴仙，報１﹒３８銀，但幸運

嘅係，仍較招股價０﹒５６銀高出約１﹒５倍呀，就算未沽貨嘅缸友都相當「肥仔」！

鋼鐵佬馬鋼（００３２３）噚日跟大隊炒高，仲曾經喺４﹒５５銀山頂插旗，創逾７年高位

添。原來收市後發盈喜，料上年多賺近２﹒４倍，真係要講番句「恭喜」呀！可惜又係「高處不

勝寒」喇，全日急跌約６巴仙，報４﹒１７銀；街坊鞍鋼（００３４７）都相當憔悴呀，全日急

跌約５巴仙，報８﹒２４銀。



＊１３億大手金斯瑞敗走，大摩續唱淡兗煤被掟散＊



金斯瑞（０１５４８）日前畀摩通續予「增持」評級，「他屐」就由２７蚊升至３２蚊，噚

日就衝到去３４銀山頂位，一口氣連升五交易日累漲逾４３巴仙。但係始終高處不勝寒，今日喺

開市之前，就錄得逾１３億銀嘅大手成交，佔佢已發行股本近３巴仙。難怪金斯瑞開市之後就腳

軟軟喇，最終全日就冇咗逾１１巴仙，報２８﹒７銀。

賭仔永利馬交（０１１２８）再度插水，事關主席史提夫永利之前被指長期以來，向女性提

出不當嘅性要求，仲有數十人曾遭到性性騷擾，同埋侵犯添呀。有見及此，大股東Ｗｙｎｎ

Ｒｅｓｏｒｔｓ Ｌｔｄ董事會就嗱嗱聲，成立一個特別委員會，用嚟調查相關文章咁話喎！性

侵消息傳出之後，今日全日便踢低近５巴仙，報２６﹒７銀，按日內低位２５﹒８５銀計算。兩

日累跌咗足足１４巴仙添，好友真係欲哭無淚囉！

兗煤（０１１７１）噚日收市後發盈喜，料去年多賺１９３巴仙至２４５巴仙左右，但之前

就畀大摩睇淡，續予「持平」評級，「他屐」７﹒８５銀呀，自噚日大升約８個巴仙後，缸友反

而趁好消息出貨，兗煤今日完場時就跌咗近４巴仙，報１４﹒０４銀。神華（０１０８８）亦發

盈喜，料全年賺多九成有多，但今日一樣敵不過跌市，收挫近３巴仙報２４﹒１０銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

