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即市新聞

30/01/2018 17:20

【議息前瞻】耶倫任內最後一次議息，儲局料將按兵不動

　　《環富通基金頻道記者伍賜好３０日報道》美國聯儲局將於今明（３０及３１日）展開為期
兩天的貨幣決策會議，結果將於周四（１日）清晨３：００ａｍ公布議息結果。這將是聯儲局主
席耶倫任內最後一次的議息，但會後將不會召開記者會。市場預期今次聯儲局將會按兵不動，維
持息口不變，但料在下次３月的會議上將有機會加息。
　　整體上，市場普遍預期聯儲局年內會加息兩至三次，分析師料，美元早於２０１４年聯儲局
開始退市時已展開升浪，因此市場對美國加息已早作反應，中線而言，料美元走勢偏弱。

＊賴春梅：美匯年前累升三成，美國緊縮已充分反映＊

　　東亞銀行高級市場分析師賴春梅對《環富通基金頻道》表示，儘管市場普遍預期聯儲局年內
有機會加息兩至三次，但美匯指數早於２０１４年聯儲局開始收水時已作出反應，由８０水平升
上去年１月美國總統特朗普上場時的１０３﹒８０水平，錄得高達三成升幅。

＊除非今年美加息幅度超預期，否則美元弱勢難改＊

　　回望這次加息周期，於２０１５至２０１６年期間，聯儲局每年各加息一次。於２０１７年
，加息次數增至３次，但是，美匯指數於２０１７年１月見１０３﹒８２頂位後，便全年持續回
落，至現時的８９﹒５５６水平，並未因加息而獲得支持，這顯示美元先前已預先對加息作出反
映。賴春梅指若今年聯儲局的加息幅度如市場預期的兩至三次，料亦同樣不會對美匯再具支撐效
力。中線而言，她相信美匯走勢應屬偏弱，但短線應會有所反彈，因美國十年期國債孳息率昨日
升上２﹒７％，推動美元回升。

＊美匯指數反彈空間不大，料於９１會遇阻力＊

　　同時，自去年開始，其他國家（如英國和加拿大）亦開始「收水」，這亦對美元增添了壓力
。她指，除非聯儲局今年的加息幅度超出市場預期，否則美元弱勢料難以逆轉。
短期內美債息動向將備受關注，並可能進一步推動美元反彈，但她料美匯指數的反彈空間不大，
料於９１會遇到阻力。
　　對於美匯後向，賴春梅謂聯儲局自去年９月開始收縮產負債表，而縮表的進度亦會影響美元
的表現。同時，中國和日本減持美國國債的速度亦對美元的表現有影響力。
　　在預期美元中線弱勢的環境下，她建議投資者可買入歐元沽出美元，或買入加元沽出美元。
在加元方面，基於油價已升三年高位的每桶６６美元水平，利好加元。加拿大央行去年已加息兩
次，今年仍存在加息的空間，這亦支撐加元。此外，加拿大經濟基本面良好，料美元兌加元有機
會下試１﹒２，現報１﹒２３６３╱６７。

＊美元中線料走弱，建議買歐元和加元，沽出美元＊

　　至於歐元，她說近期歐元的累積升幅較大，短期內存在回吐壓力，建議在回吐至１﹒２－
１﹒２２水平時低吸歐元兌美元，中線目標看１﹒３，現報１﹒２３６４╱６６。
　　看好歐元乃因自去年以來，歐元區經濟的復甦理想，無論在製造業、服務業或消費信心指數
等數據都升上數年高位。市場預期歐洲央行將買債規模由每月６００億歐元削減至９月時的
３００億歐元後，可能會停止買債，這個預期的炒作活動已足以進一步推升歐元匯價。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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