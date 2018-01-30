港股十天線失復得，挫３５９點收３２６０７創六周最大百分點跌幅

《經濟通通訊社３０日專訊》美股下跌美匯回升，美國十年期債息創四年新高，港股今日在
為期指結算日，恆指由頭跌到尾，十天線失而復得，內銀股為跌市重災區。
港股低開跌２１５點報３２７５１，其後跌幅擴大，一度跌４６５點或１﹒４％，低見
３２５０１，穿十天線（３２６０３），最終收報３２６０７，跌３５９點或跌１﹒０９％，創
出去年１２月１５日以來最大單日百分點跌幅。
上證綜合指數收３４８８，跌３４點或跌０﹒９９％。國企指數收１３３８９，跌
１﹒９８％或跌２７０點，創去年１２月６日以來最大百分點跌幅。
全日主板成成交１７３４﹒４８億元，比上日減少９﹒４９％。
＊內銀股重災區，招行逆市漲＊
５１隻恆指成分股中，１１隻上升，４０隻下跌。
內銀股普遍獲利回吐。建行（００９３９）跌２﹒８５％收８﹒８６元；工行
（０１３９８）跌２﹒２９％報７﹒２７元；農行（０１２８８）亦跌２﹒０４％收４﹒８元；
中行（０３９８８）急挫３﹒５４％收４﹒６３元；交行（０３３２８）挫３﹒１８％報６﹒７
元；郵儲行（０１６５８）跌１﹒５３％，報５﹒１４０元。然而，招行（０３９６８）逆市升
１﹒７７％收３７﹒４元。
恆隆地產（００１０１）今日中午公布２０１７年全年業績，去年基本盈利錄得下跌
１３％，拖累股價挫５﹒４１％報２０﹒１元，為跌幅最大藍籌股。恆隆集團（０００１０）跌
２﹒９７％收２９﹒４元。
＊三桶油齊跌，公用三寶齊升＊
油價周一（２９日）下跌，受累於美元強勢及美國原油產量增長壓力。布蘭特３月期油跌
１﹒０６美元或１﹒５％，報６９﹒４６美元。美國３月期油下跌０﹒５８美元或０﹒９％，報
６５﹒５６美元，跌穿７０美元關口。「三桶油」全面向下，中石油（００８５７）跌
３﹒５５％收６﹒２５元，中石化（００３８６）跌２﹒１４％報６﹒８５元，中海油
（００８８３）跌２﹒８４％報１２﹒３２元。
跌市「公用三寶」受追捧，中電（００００２）漲２﹒１１％收８０元；電能實業
（００００６）升１﹒４８％報６８﹒５元；中華煤氣（００００３）升０﹒６５％報
１５﹒５６元。個別收息股亦有買盤追入，長江基建（０１０３８）升０﹒２９％報６９﹒３元
。
騰訊（００７００）、融創（０１９１８）、蘇寧及京東購入大連萬達商業共１４％權益，
萬達酒店（００１６９）出售澳洲物業今早復牌收升２２﹒２２％報１﹒６５元。騰訊隨市跌
２﹒０８％報４６１﹒８元；融創跌０﹒１３％收３８﹒２５元。
＊行業整合，碧桂園升逾２％＊
評級機構穆迪表示，內地巨型及財務健康的內房今年繼續加強市場佔有率，因預計市場繼續
出現整合，該類內房有執行能力及容易取得資金。碧桂園（０２００７）收升２﹒４６％報
１６﹒６４元，為升幅最大恆指成分股；潤地（０１１０９）升０﹒９６％報３１﹒６元；中國
海外（００６８８）、中國恆大（０３３３３）及萬科企業（０２２０２）均跌近１％，分別收
３０﹒８５元、２７﹒８５元及３８﹒６５元。
個別細價股逆市熱炒，中國智能健康（００３４８）急升１３６﹒６７％收０﹒２１３元，
雋泰控股（００６３０）抽高５４﹒６７％報０﹒１１６元，為升幅最大兩隻個股。
ＹＧＭ貿易（００３７５）派４元特別息今日除淨，股價挫２２﹒６５％報６﹒９元，為跌
幅最大個股。寶光實業（０００８４）此前公布出售眼鏡業務，今日股價再跌１７﹒８１％報
０﹒６元，創出四連陰累跌２８﹒６％。金利豐（０１０３１）指公眾持股符合規定，股價仍收
跌１６﹒６１％報６﹒７３元。（ｅｃ）