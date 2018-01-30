港股十天線失復得，挫３５９點收３２６０７創六周最大百分點跌幅

《經濟通通訊社３０日專訊》美股下跌美匯回升，美國十年期債息創四年新高，港股今日在

為期指結算日，恆指由頭跌到尾，十天線失而復得，內銀股為跌市重災區。

港股低開跌２１５點報３２７５１，其後跌幅擴大，一度跌４６５點或１﹒４％，低見

３２５０１，穿十天線（３２６０３），最終收報３２６０７，跌３５９點或跌１﹒０９％，創

出去年１２月１５日以來最大單日百分點跌幅。

上證綜合指數收３４８８，跌３４點或跌０﹒９９％。國企指數收１３３８９，跌

１﹒９８％或跌２７０點，創去年１２月６日以來最大百分點跌幅。

全日主板成成交１７３４﹒４８億元，比上日減少９﹒４９％。



＊內銀股重災區，招行逆市漲＊



５１隻恆指成分股中，１１隻上升，４０隻下跌。

內銀股普遍獲利回吐。建行（００９３９）跌２﹒８５％收８﹒８６元；工行

（０１３９８）跌２﹒２９％報７﹒２７元；農行（０１２８８）亦跌２﹒０４％收４﹒８元；

中行（０３９８８）急挫３﹒５４％收４﹒６３元；交行（０３３２８）挫３﹒１８％報６﹒７

元；郵儲行（０１６５８）跌１﹒５３％，報５﹒１４０元。然而，招行（０３９６８）逆市升

１﹒７７％收３７﹒４元。

恆隆地產（００１０１）今日中午公布２０１７年全年業績，去年基本盈利錄得下跌

１３％，拖累股價挫５﹒４１％報２０﹒１元，為跌幅最大藍籌股。恆隆集團（０００１０）跌

２﹒９７％收２９﹒４元。



＊三桶油齊跌，公用三寶齊升＊



油價周一（２９日）下跌，受累於美元強勢及美國原油產量增長壓力。布蘭特３月期油跌

１﹒０６美元或１﹒５％，報６９﹒４６美元。美國３月期油下跌０﹒５８美元或０﹒９％，報

６５﹒５６美元，跌穿７０美元關口。「三桶油」全面向下，中石油（００８５７）跌

３﹒５５％收６﹒２５元，中石化（００３８６）跌２﹒１４％報６﹒８５元，中海油

（００８８３）跌２﹒８４％報１２﹒３２元。

跌市「公用三寶」受追捧，中電（００００２）漲２﹒１１％收８０元；電能實業

（００００６）升１﹒４８％報６８﹒５元；中華煤氣（００００３）升０﹒６５％報

１５﹒５６元。個別收息股亦有買盤追入，長江基建（０１０３８）升０﹒２９％報６９﹒３元

。

騰訊（００７００）、融創（０１９１８）、蘇寧及京東購入大連萬達商業共１４％權益，

萬達酒店（００１６９）出售澳洲物業今早復牌收升２２﹒２２％報１﹒６５元。騰訊隨市跌

２﹒０８％報４６１﹒８元；融創跌０﹒１３％收３８﹒２５元。



＊行業整合，碧桂園升逾２％＊



評級機構穆迪表示，內地巨型及財務健康的內房今年繼續加強市場佔有率，因預計市場繼續

出現整合，該類內房有執行能力及容易取得資金。碧桂園（０２００７）收升２﹒４６％報

１６﹒６４元，為升幅最大恆指成分股；潤地（０１１０９）升０﹒９６％報３１﹒６元；中國

海外（００６８８）、中國恆大（０３３３３）及萬科企業（０２２０２）均跌近１％，分別收

３０﹒８５元、２７﹒８５元及３８﹒６５元。

個別細價股逆市熱炒，中國智能健康（００３４８）急升１３６﹒６７％收０﹒２１３元，

雋泰控股（００６３０）抽高５４﹒６７％報０﹒１１６元，為升幅最大兩隻個股。

ＹＧＭ貿易（００３７５）派４元特別息今日除淨，股價挫２２﹒６５％報６﹒９元，為跌

幅最大個股。寶光實業（０００８４）此前公布出售眼鏡業務，今日股價再跌１７﹒８１％報

０﹒６元，創出四連陰累跌２８﹒６％。金利豐（０１０３１）指公眾持股符合規定，股價仍收

跌１６﹒６１％報６﹒７３元。（ｅｃ）

