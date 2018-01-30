《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官林鄭月娥重申，取消立法會補選參選人的參選資格是
由選舉主任決定，重申香港政府重視市民的選舉權及被選舉權，但需要依照基本法。
林鄭月娥強調事件並非如有海外機構所言，有關參選人是因政治聯繫而剝削參選權，是由於
某種政治意識形態違反基本法，不符合一國兩制，當中有法律和事實根據。她又批評部分外國組
織和政客對香港的憲制地位不了解。（ｃｗ）（ｚｚ）
30/01/2018 10:21
【立會補選】林鄭指ＤＱ有事實根據，外國不了解香港憲制地位
《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官林鄭月娥重申，取消立法會補選參選人的參選資格是
由選舉主任決定，重申香港政府重視市民的選舉權及被選舉權，但需要依照基本法。
林鄭月娥強調事件並非如有海外機構所言，有關參選人是因政治聯繫而剝削參選權，是由於
某種政治意識形態違反基本法，不符合一國兩制，當中有法律和事實根據。她又批評部分外國組
織和政客對香港的憲制地位不了解。（ｃｗ）（ｚｚ）
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