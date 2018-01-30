【立會補選】歐盟：香港因政治信仰取消周庭參選資格會損國際聲譽

《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟發表聲明指，香港眾志周庭基於其政治信仰，被選舉主任

取消其立法會補選的參選資格，做法與《公民權利和政治權利國際公約》相抵觸，會損害香港作

為自由和開放社會的國際聲譽。

發言人指，保障香港的公民權利和政治權利，是落實「一國兩制」的重要組成部分，亦為歐

盟支持，而《公民權利和政治權利國際公約》本身亦已納入《香港人權法案》，以保障選舉不受

不合理的限制。（ｃｗ）（ｚｚ）

