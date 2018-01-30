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即市新聞

30/01/2018 17:05

《神州經脈》四巨頭入股萬達，寶萬之爭再起暗湧，外企可租ＶＰＮ

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌美元中間價七連升斷纜，滬綜指跌穿３５００點。滬
綜指收市跌０﹒９９％，報３４８８﹒０１點；深成指跌０﹒６５％，報１１３１０﹒５７點，
創四星期收市新低；創業板收跌０﹒９７％，報１７８２﹒４點。兩市全日成交大減２１％，至
４３７７億元（人民幣．下同），為本月最低。　

＊人民幣中間價七連升斷纜＊

　　人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３１２，較上個交易日貶４５點子，終止七連升，暫時脫
離２７個月高點。在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早低開９０點子，收盤跌１４９點子，報
６﹒３４１５。
　　交易員指出，美元指數小幅企穩，等待美國總統特朗普國情咨文演說，中間價小幅調整，但
市場購匯情緒並沒有被激發，觀望氣氛濃厚交投仍清淡，預計人民幣仍易升難跌。
　　他們並稱，市場普遍預期美聯儲本周將維持利率不變，並繼續關注美國非農就業數據等對３
月加息可能造成影響的線索，本周決議前市場可能較為謹慎；但要扭轉美指跌勢，還需更多利好
刺激，起碼短期看不到，因此也需時刻關注中國監管層會否有相應舉措。

＊萬達商業估值２４２９億＊

　　萬達宣布，由騰訊（００７００）作為發起方的「騰蘇京融」四巨頭，計劃以約３４０億元
收購萬達商業約１４％股份。儘管萬達集團今早最新稱，不會在互聯網巨頭「新零售」競爭中「
選邊站隊」，但分析認為，騰訊此舉直指「阿里系」，意在借萬達這一全球規模最大的實體商業
巨頭，強佔Ｏ２Ｏ新零售先機。
　　根據協議，騰訊、蘇寧、京東、融創擬分別出資１００億元、９５億元、５０億元、９５億
元，分別收購萬達商業Ｈ股退市時引入投資人持有的４﹒１２％、３﹒９１％、２﹒０６％、
３﹒９１％股份。據此計算，萬達商業此次融資整體估值約２４２９億元。
　　今次「騰京系」聯手蘇寧、融創入股萬達商業，被視作繼入股永輝超市（滬：６０１９３３
）後，在實體零售布局的又一反擊。
　　萬達公告還指，引入新戰略投資者後，萬達商業將更名為萬達商管集團，今後不再進行房地
產開發各方將推動萬達商管集團盡快上市，顯示其「２０１８年８月３１日之前在內地主板市場
上市」的對賭協議現重大進展。

＊鉅盛華已延長９資管計劃＊

　　萬科（０２２０２）（深：０００００２）獨立董事劉姝威發表題為「給證監會並劉士余主
席的信」稱，鉅盛華持有萬科的７個產管理計劃已於去年底到期，根據２０１６年發布的私募資
產管理業務相關規定，這些槓桿為兩倍的資管計劃應予清盤，不得續期。
　　鉅盛華為當年「寶萬之爭」主角「寶能系」的旗艦，其通過上述資產管理計劃持有萬科
６﹒８９％股權。受消息影響，萬科Ａ盤中跌６％，收盤跌５﹒７％，收報３６﹒３６元。
　　不過，萬科收市後於深交所發布寶能投資集團的澄清公告指，鉅盛華注意到相關報道，經
過與相關方充分溝通協商，各方已就鉅盛華作為委託人的９個資管計劃分別簽署了補充協議，就
延長前述資管計劃清算期相關事項做出了約定。
　　公告強調，前述行為符合現行法律法規及相關規定，並感謝媒體和社會各界的關注，並稱將
嚴格遵守相關法律法規的要求進行投資。

＊５Ｇ標準確定今年是關鍵＊

　　工信部總工程師張峰表示，２０１８年是５Ｇ標準確定和商用產品研發的關鍵一年，將依托
第三階段５Ｇ技術研發試驗，注重「標準、研發與試驗」三項工作同步開展。同時，鼓勵企業包
括國外的一些合作夥伴，積極地參與５Ｇ的研發和試驗。
　　他還指，去年１月出台的有關ＶＰＮ市場的專項整治，主要是為了維護公平有序的市場秩序
，促進行業健康的發展。對一些外貿企業、跨國企業因辦公自用等原因，需要通過專線等方式跨
境聯網時，可以向依法設置國際通信出入口局的電信業務經營者來租用它的線路或者網絡，也不
會給他正常使用帶來任何的影響。

＊天然氣進口稅收優惠調整＊

　　財政部發布通知稱，自２０１７年１０月１日起，將液化天然氣銷售定價調整為每ＤＪ
（１０億焦耳）２６﹒６４元人民幣，將管道天然氣銷售定價調整為每立方米０﹒９４元。
　　通知並稱，２０１７年７－９月期間，液化天然氣銷售定價適用每ＤＪ（１０億焦耳）
２７﹒４９元，管道天然氣銷售定價適用每立方米０﹒９７元。
　　國家統計局數據顯示，２０１７年全年天然氣產量１４７４億立方米，同比增長８﹒５％。
１２月天然氣產量升至至少２０１４年以來最高單月水準，因煤改氣工程導致冬季天然氣需求大
增，國有能源企業努力增產以填補供應缺口。（ｊｙ）

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