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即市新聞

30/01/2018 17:00

《鍾之日記》中港魚缸兩連跌，雙馬搶灘新零售

　　《鍾之日記》１月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　隔晚美股回吐，道指與標普５００指數同錄得五個月來最大單日跌幅，港股今天期指結算日
繼續調整，恆指低開２１５點後，一度反覆回升，但上試三關三關不果後，即掉頭回落，午後跌
幅擴大，最多跌４６５點，低報２３５０１點，穿十天線（３２６０３），最終收報
３２６０７，跌３５９點或跌１﹒０９％，創出去年１２月１５日以來最大單日百分點跌幅，並
連跌兩天。國指今日亦跌２７１點或１﹒９８％，報１３３８９點，主板成交額減少９﹒５％至
１７３４﹒４８億元。
　　分析指出，由於３２２００－３２４００點有大量牛證街貨，恆指一旦失守３２５００關，
有可能回調一千點。

＊滬指失３５００點＊

　　人民幣兌美元中間價七連升斷纜，人行指考慮到金融機構有序動用「臨時準備金動用安排」
等因素，連續第四日暫停逆回購操作，單日淨回籠２４００億元（人民幣．下同），長期限上海
同業拆息（Ｓｈｉｂｏｒ）全線升，Ａ股市場繼續調整，兩連跌。　　
　　滬綜指低開低走，中午收市前已失守３５００點，午後繼續向下走，最低見過３４８４點，
收市跌０﹒９９％，報３４８８﹒０１點，為上周一（２２日）以來的收市新低；深成指跌
０﹒６５％，創四星期收市新低；創業板先升後回，收跌０﹒９７％。
　　兩市全日成交大減２１％，至４３７７億元，為本月最低。

＊「騰蘇京融」３４０億入股萬達商業＊

　　騰訊、蘇寧、京東及融創宣布斥資３４０億入股大連萬達商業１４％股權。分析認為，騰訊
（００７００）此舉直指「阿里系」，意在借萬達這一全球規模最大的實體商業巨頭，搶佔
Ｏ２Ｏ新零售籌碼。今次「騰京系」聯手蘇寧、融創入股萬達商業，是繼入股永輝超市
（滬：６０１９３３）後，在實體零售布局的又一反擊。
　　四巨頭與大連萬達商業簽訂戰略投資協議，其中，騰訊及京東將分別出資１００億（佔
４﹒１２％）及５０億元（２﹒０６％），融創及蘇寧各出資９５億元（各佔３﹒９１％）。大
連萬達商業截至去年底坐擁２３５間商場及３１５１萬平方米的商業用地。
　　面對巿場揣測，萬達否認在互聯網巨頭「新零售」的競爭中「選邊站隊」，又稱萬達商業將
更名為萬達商管集團，各方將推動萬達商管集團盡快上市。
　　事實上，新零售概念由全球電商巨頭阿里巴巴率先提出，隨著阿里與上海百聯集團、銀泰商
業、三江購物（滬：６０１１１６）、新華都（深：００２２６４）結盟，並入股高鑫零售
（０６８０８），阿里的新零售版圖已逐漸成型，並取得了領先優勢，騰訊不得不急起直追，先
後入股永輝超市和其旗下試水Ｏ２Ｏ的生鮮超市－－超級物種，而永輝超市近期亦入股－成都紅
旗連鎖（深：００２６９７）。騰訊又計劃與永輝聯手入股家樂福中國。今次入股萬達商業，雙
馬在新零售戰場上的交戰進一步升級。

＊大行料騰訊結盟可產生協同效應＊

　　四巨頭入股萬達消息公布後，騰訊股價受壓，收跌２﹒１％，報４６１﹒８港元，接近全日
最低位；融創（０１９１８）先升後跌，收跌０﹒１％。
　　萬達概念股暴漲，香港上巿的萬達酒店發展（００１６９）一度飆升５１﹒９％至２﹒０５
港元，收巿仍升２２﹒２％。而萬達商業私有化概念Ａ股亦大漲，其中，皇氏集團
（深：００２３２９）及寶鋼包裝（滬：６１０９６８）齊漲停，蘇寧雲商一度漲４％，收市僅
升０﹒６％。騰訊持股的永輝超市升０﹒８％。永輝超市入股的紅旗連鎖漲近４％。
　　瑞信今日發表報告指出，日後騰訊旗下的微信支付可擴大與萬達商業旗下逾１﹒３萬個租戶
的合作，以取得相關數據，予騰訊「跑贏大市」及目標價５４０港元。
　　野村亦認為，「騰蘇京融」與大連萬達商業簽定戰略投資協議，將創新協同效應。續予融創
中國「買入」評級，目標價維持於４８港元。

＊內銀中資券商股跌＊

　　恆指四大分類指數，僅抗跌力強的公用股上升；內銀更成重災區。建行（００９３９）、工
行（０１３９８）均跌逾２％；中行（３９８８）盤中曾挫近４％，收巿跌３﹒５％，三行合共
拖低恆指１７２點，接近今日大巿一半的跌幅。交行亦跌３﹒２％。
　　人行於上周四（２５日）實施普惠金融定向降準，並於當日起暫停逆回購操作，至今已連續
四個交易日暫停逆回購，累計在公開市場回籠７７００億元。
　　此外，多位非銀機構固收投資人士透露，非銀機構近日從大中型銀行融入隔夜資金難度加大
，原因是一級交易商接到窗口指導，收緊隔夜資金融出。此舉旨在及時抑制機構「滾隔夜」加槓
桿的動機。不過，華泰證券認為，此舉對上市內銀的盈利影響輕微，因為在銀行融出資金中，隔
夜的佔比小，反而對融入資金中隔夜佔比較高的小型基金或券商的影響則較大。
　　券商股方面，國泰君安國際（１７８８）跌４﹒４％、海通國際（００６６５）跌３﹒６％
；ＨＴＳＣ（６８８６）及中國銀河（６８８１）則跌逾２％；而中信証券（０６０３０）跌
１﹒２％。
　　另外，平保（２３１８）昨日收巿後確認向聯交所申請分拆平安健康醫療科技上市，並遞交
上市申請；但消息未能刺激股價，平保今日再跌０﹒５％％，，險守９０大關；新華保險
（０１３３６）及中國人保（０１３３９）亦跌逾２％。

＊馬鋼挫逾６％＊

　　由於美元走強及美國原油產量上升，拖累布蘭特３月期油跌１﹒５％，報６９﹒４６美元。
美國３月期油下跌０﹒９％，報６５﹒５６美元，跌穿７０美元關口。三桶油今日股價跌２﹒１
－３﹒５％。中石油（００８５７）表現最差，為表現第二差藍籌股。
　　資源股今日亦回吐，昨日強勢的煤炭股亦不能倖免。中國神華（０１０８８）發盈喜預測去
年純利升九成，獲美銀美林指其業績較市場預期高５－７％，予「買入」評級，目標價２６港元
，但神華股價繼上日急升後，今日跌２﹒６％，而兗煤（０１１７１）及中煤能源
（０１８９８）亦分別跌３﹒８％及２﹒３％。
　　馬鞍山鋼鐵（００３２３）預測去年多賺近２﹒４倍亦無助其股價。馬鋼昨日升近４％創逾
７年新高後，今日大跌６﹒１％；鞍鋼（００３４７）亦挫５﹒１％重慶鋼鐵（０１０５３）和
中信大錳（０１０９１）齊跌逾３％，而洛陽鉬業（０３９９３）亦跌４﹒１％，中國鋁業
（０２６００）插５﹒８％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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