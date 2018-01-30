【駐京專電】栗戰書作修憲建議說明

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》十二屆全國人大常委會第三十二次會議開

幕，中共中央政治局常委、憲法修改小組副組長栗戰書作中共中央關於修改憲法部分內容的建議

說明。

栗戰書強調，推進中國特色社會主義進入了新時代。中國憲法必須隨著黨領導人民建設中國

特色社會主義實踐的發展而不斷發展。憲法修改是事關全局的重大立法活動，必須在黨中央集中

統一領導下進行。這次憲法修改的總體要求是，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹黨的

十九大精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學

發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國

有機統一，把黨的十九大確定的重大理論觀點和重大方針政策特別是習近平新時代中國特色社會

主義思想載入國家根本法，體現黨和國家事業發展的新成就新經驗新要求，在總體保持中國憲法

連續性、穩定性、權威性的基礎上推動憲法與時俱進、完善發展，為新時代堅持和發展中國特色

社會主義、實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢提供有力憲法保障。

他指，這次憲法修改要遵循以下原則：堅持黨的領導，堅持中國特色社會主義法治道路，堅

持正確政治方向；嚴格依法按程序進行；充分發揚民主、廣泛凝聚共識，確保反映人民意志、得

到人民擁護；堅持對憲法作部分修改、不作大改，做到既順應黨和人民事業發展要求，又遵循憲

法法律發展規律。

會議審議了全國人大常委會委員長會議關於提請審議全國人大常委會關於召開十三屆全國人

大一次會議的決定草案的議案。還審議了有關任免案。

