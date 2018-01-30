【強強聯手】傳四巨頭要求萬達商業２０２３年１０月底前完成上市

《經濟通通訊社３０日專訊》據《澎湃》引述消息報道，在萬達商業與騰訊（００７００）

等投資者簽署的新的對賭協議中，萬達商業最遲的上市時間比原先推遲了五年；協議並未規定上

市地點。

協議還規定萬達商業不可以更改其主營業務，２０１９年租金的淨收益要達到１９０億元（

人民幣．下同），若低於此數，投資方有權要求萬達方面給予其現金補償。同時，在２０２１年

１２月３１日或者萬達商業合格上市前，投資方購買的股份不得向關聯方之外的任何第三方轉讓

。

由騰訊控股作為主發起方，昨日聯合蘇寧、京東、融創（０１９１８）與萬達商業四巨頭在

北京簽訂戰略投資協議，計劃投資約３４０億元，收購萬達商業香港Ｈ股退市時引入的投資者持

有的約１４％股份。根據這一持股比例，萬達商業的估值約為２４２８﹒５７億元。

在此之前，已經從港股退市一年多的萬達商業面臨著要在８個月內完成上市，否則就必須接

受對賭協議，回購股份並向聯合要約方補償每年８％和１０％的單利的局面。提前結束對賭協議

，對目前ＩＰＯ排名７０位的萬達商業來說，無異於雪中送炭，而且王健林藉此亦安排了另一道

「保險」，就是將萬達商業拆分成商管、地產兩個子集團，以商管公司名義上市，謀求最後一博

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