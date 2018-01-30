【海航動向】海航集團據報告知債權人首季資金缺口至少２４億美元

《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》引述消息人士稱，海航集團已告知主要債權人和地

方政府官員，公司第一季可能面臨至少１５０億元人民幣（２４億美元）流動性缺口。一些債權

人正考慮聯合起來向海航進一步施壓。

消息人士還稱，公司第一季需要償還約６５０億元人民幣的債務。

海航系Ａ股公司供銷大集（深：０００５６４）、海航投資（深：０００６１６）、海越股

份（滬：６００３８７）、海航基礎（滬：６００５１５）及天海投資（滬：６００７５１）集

體發盈喜，主要受惠於重組收益。（ｊｙ）（ｚｚ）

