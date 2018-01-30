《日入而息》恒隆地產多賺三成，國壽中石油盈喜，港股挫３５９點

《今天重點》﹡恆隆地產（００１０１）去年多賺３１％至逾８１億元，派５８仙；恆隆地

產去年物業租賃總收入升１％，內地收入持平而香港則升２％；恆隆地產去

年基本純利減１３％至５５億元，總營業溢利跌逾一成；陳啟宗指香港地產

商「身經百戰」，不易被內房取替；恆隆指內地租賃收入微跌因項目改建，

上海港匯將納入更多高端商店；恆隆地產稱市場正在復甦，需待一年半載才

能反映於業績

﹡恆隆集團（０００１０）去年多賺４３％至逾５３億元，派息０﹒６１元

﹡「騰蘇京融」四巨頭入股萬達，劍指Ｏ２Ｏ新消費；萬達指與騰訊等合作非

「選邊站隊」，不會退出房地產；野村指對「騰蘇京融」入股萬達感正面，

續籲買入融創；花旗對騰訊等投資萬達商業感驚訝，線上線下融合存疑

﹡國壽（０２６２８）料去年度淨利潤增５５至７５％

﹡中石油（００８５７）料去年度淨利潤增１﹒７至２倍



《即日市況》﹡港股十天線失復得，挫３５９點收３２６０７創六周最大百分點跌幅



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１％失３５００，地產石油領跌，新零售升



《美元匯價》﹡美元回升，美股結束連日上升勢頭；歐元最新報１﹒２４１３╱１７，日圓

最新報１０８﹒５７╱５８



《公司業績》﹡恆隆地產（００１０１）去年多賺３１％至逾８１億元，派５８仙；恆隆地

產去年物業租賃總收入升１％，內地收入持平而香港則升２％；恆隆地產去

年基本純利減１３％至５５億元，總營業溢利跌逾一成

﹡恆隆集團（０００１０）去年多賺４３％至逾５３億元，派息０﹒６１元

﹡東方資產去年賺多３８％至１２３億元，不良率１﹒１％

﹡平煤股份料去年淨利潤按年增５８％至１３億元

﹡福建水泥料去年轉盈為虧，蝕約１﹒５億元



《公司資訊》﹡志道國際（０１２２０）就巴基斯坦採礦項目訂合約，年期１２年

﹡星亞（０８２９３）擬「一拆五」，每手單位維持不變

﹡平安健康醫療科技去年首三季蝕近５億元人民幣

﹡域高（０１６２１）今起招股入場費約４０４０元，籌最多１﹒２５億元

﹡匯安智能（０８３７９）今起招股，籌最多７０００萬元

﹡匯科（０１７２９）今起招股，每手入場費約４０４０元

﹡德益控股（０８５２２）今起招股，籌最多７４４０萬元

﹡英皇證券（００７１７）市道暢旺令融資業務收益增加，在港證券分行數目

不變

﹡偉能（０１６０８）夥中信（００２６７）組合營管理能源基金

﹡華人策略（０８０８９）溢價０﹒５％配新股，淨籌１﹒５４億元

﹡雅高（０３３１３）擬購建築服務公司６０％股權

﹡聯想控股（０３３９６）發行最多２０億元人民幣第一期公司債

﹡鱷魚恤（０１０２２）訂出售附屬協議，終止購中山市工業地

﹡熒德控股（０８５３５）入場費４６４６元，２月１２日創業板上市；積極

控制成本，冀預製工場減省材料損耗



《國企紅籌》﹡五礦集團表示加快打造新材料板塊，積極全球布局

﹡中交建（０１８００）合營拓四川國際農業博覽園項目

﹡中海油服（０２８８３）接收中海油集團資產及人員，付７０００萬元人幣

﹡晨鳴紙業（０１８１２）斥１２﹒８億元人民幣增持鴻泰地產

﹡中石化集團表示貫徹國家油改部署，今年有序推進企業重組整合

﹡中銀（０２３８８）現有１６０部ＡＴＭ機提供指靜脈認證，冀推廣至全部

提款機

﹡航基股份（００３５７）吳健辭任副總裁，於可獲委任為常務副總裁

﹡中石化油服（０１０３３）料今年資本支出１５億元人民幣

﹡首長寶佳（００１０３）楊開宇辭任董事總經理，由蘇凡荣接任職位



《神州民企》﹡騰訊區塊鏈負責人表示２０１６年開始研究，現已進入商業應用階段

﹡天工國際（００８２６）斥２００１萬元人民幣購鋼寶股份新股

﹡康大（００８３４）４１００萬元人民幣售食品生產及飼料業務

﹡「騰蘇京融」四巨頭入股萬達，劍指Ｏ２Ｏ新消費

﹡萬達表示與騰訊等合作非「選邊站隊」，不會退出房地產

﹡蘇寧雲商表示９５億元購萬達商業約３﹒９１％股份

﹡萬科（０２２０２）鉅盛華已就延長９資管計劃清算期簽署補充協議；萬科

獨董向中證監上書：鉅盛華所持７個萬科資管計劃應清盤

﹡復星醫藥（０２１９６）旗下新藥獲中國藥監局納入優先評審程序名單

﹡３６１度（０１３６１）去年第四季主品牌產品零售額高單位數增長

﹡中銀香港（０２３８８）上調人民幣定存優惠，年利率高達４﹒０３％



《中國要聞》﹡中國政府據報正在為安邦集團尋求新股東

﹡華泰表示限制非銀融出隔夜資金對銀行股盈利影響微

﹡銀行收緊隔夜資金融出，劍指非銀「滾隔夜」加槓桿

﹡易綱稱探索影子銀行、互聯網金融納宏觀審慎政策框架

﹡報道指京東集團擬入股台灣人壽合資公司

﹡東航廈航稱「被逼」取消合計１７６班兩岸春節加班機

﹡內地調整天然氣進口稅收優惠政策

﹡樂視網五連跌停，評論指樂視網大宗交易需穿透式監管；賈躍亭控股的ＦＦ

指控前ＣＦＯ公司竊取商業機密

﹡人行逆回購操作四連停，今日淨回籠２４００億元；人行表示歡迎歐盟理事

會發布設立歐盟中間母公司

﹡海航集團據報告知債權人首季資金缺口至少２４億美元

﹡工信部表示５Ｇ標準確定今年是關鍵，鼓勵企業積極參與；ＶＰＮ整治針對

違規跨境業，外企可合法租用；去年為企業減負超１７００億元，負債率下

降；和公安部討論修改道交法，發展無人駕駛汽車；提速降費令用戶數據使

用流量大幅提高；工信部苗圩：去年工業運行向好，數字經濟規模壯大

﹡北京已建充電樁１１﹒５萬個

﹡栗戰書作修憲建議說明

﹡陳吉寧當選北京市長

﹡哈爾濱國資委表示以增資擴股啟動哈爾濱供水集團混改

﹡第十三屆全國人大第一次會議３月５日召開



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒３％，創逾一個月最大單日跌幅



《其他消息》﹡九龍西三補選參選人皆指未能盡信鄭若驊對僭建不知情

﹡林鄭月娥指ＤＱ有事實根據，外國不了解香港憲制地位

﹡張達明批評選舉主任調查範圍及程序不透明

﹡歐盟表示香港因政治信仰取消周庭參選資格會損國際聲譽

﹡政府宣布即時撥款５億元予醫管局提供短期措施

﹡港大民研指林鄭月娥評分及民望淨值跌至上任以來新低

﹡楊偉雄訪京：大灣區人流資金流通有助香港發展，無商討電子支付

﹡陳帆明日往北京出席首屆亞太地區民航部長級會議

﹡本港去年首三季銀行淨息差擴闊，下半年貸款增長放緩；去年商舖買賣註冊

宗數升４５﹒５％，結束４年跌勢

﹡小米表示將於旺角創興廣場地鋪開設小米之家

﹡深股通額度全日用７億元；滬股通連續兩日賣盤超買盤，今日流出１﹒７億

元

﹡富衛表示客戶可於７－１１提取現金賠償，賠償金額上限３０００港元

﹡香港國際貨櫃碼頭引入遙距操作系統，較純人手操作效率提升兩成

﹡麥當勞旗下全線港澳餐廳可用「支付寶」

﹡工銀亞洲推港元定存優惠，年利率高達１﹒７８％

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