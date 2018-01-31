《日出而作》道指挫３６２點美長債息續升，恒大發１８０億換股債

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６０７６．８９ 跌 ３６２．５９點╱１．３７％

標普５００ ２８２２．４３ 跌 ３１．１０點╱１．０９％

納斯達克 ７４０２．４８ 跌 ６４．０３點╱０．８６％

倫敦富時１００ ７５８７．９８ 跌 ８３．５５點╱１．０９％

法蘭克福ＤＡＸ １３１９７．７１ 跌 １２６．７７點╱０．９５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４７３．７８ 跌 ４７．８１點╱０．８７％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０８．７４，歐元兌美元１．２４０６



《最新資訊》﹡亞馬遜、巴郡及摩通設非牟利公司，挑戰美國醫療系統

﹡美證監及司法部調查蘋果未有披露手機電池問題

﹡英倫銀行：政策目標將轉向壓低通脹至目標水平

﹡７００萬元內二手成交，去年佔７３％創新低

﹡憂慮美國油產增加，油價連跌第二日，金價偏軟

﹡美中情局長：俄羅斯擬干預美中期選舉

﹡英政府密件：任何「脫歐」方式皆損害經濟

﹡聯儲局議息美元轉跌，歐元、圓匯及英鎊有追捧

﹡恆地（０００１２）北角君譽峰開售，首日沽１０伙

﹡資本策略（００４９７）九肚山峰加推３伙

﹡鑽石山鳳德邨５１０萬元，九龍公屋新高

﹡華融金控（００９９３）料去年溢利增加最少６０％

﹡中國物流資產（０１５８９）擬發行美元定息優先票據

﹡伊泰煤炭（０３９４８）料年度淨利增１﹒５倍

﹡天韻（０６８３６）獲授權於中國生產及分銷飲料產品

﹡雅高（０３３１３）溢價逾３％配股，料籌３６４０萬

﹡Ｅ－ＫＯＮＧ（００５２４）折讓近１２％配新股，淨籌５０７０萬



《國企紅籌》﹡大唐發電（００９９１）去年發電量增逾１５％至約１９９萬億千瓦時；

料年度轉盈賺最多近１８億人幣

﹡貴州茅台（滬：６００５１９）為滬股通十大成交活躍股榜首

﹡洛鉬（０３９９３）料去年淨利潤增最多１﹒９倍

﹡中遠海控（０１９１９）料年度虧轉盈２７億人幣

﹡騰訊（００７００）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首；獲瑞信續望

５４０元，野村續予工行買入

﹡北水回落，買內銀騰訊（００７００）長汽沽港交所新華保險

（０１３３６）

﹡江西銅（００３５８）料年度多賺最多１﹒３倍，受惠產品價格上漲

﹡樂視網（深：３００１０４）料去年盈轉虧，蝕１１６億元，創深市虧損

紀錄

﹡華金國際資本（００９８２）去年虧轉盈至３４﹒４萬元，不派末期息

﹡海瀾之家（滬：６００３９８）引入戰略投資受讓５％股份，市場猜測騰訊

（００７００）２５億元入股

﹡普匯中金（００９９７）近３億人幣增持兩西安物業租賃公司餘下股權



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）發行可換股債，淨籌１７８億再融資

﹡鄭煤機（００５６４）料去年多賺最多約３﹒７倍

