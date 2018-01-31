《華爾街內望》道指創下８個月來最大跌幅，十年期美債收益率續升

《經濟通通訊社３１日專訊》美國股市周二（３０日）連跌兩日，道指更錄得２０１６年

９月以來最大兩日跌幅，因醫療保健股下跌及美債收益率上升而承壓。

道指更寫下去年５月以來最大單日跌幅，全日的１﹒３７％跌幅亦是特朗普當選美國總統以

來的第二大，特朗普將於本港時早今早１０時發表就任後的首份國情咨文。

道指下跌３６２點或１﹒４％，收報２６０７６點。標普５００指數下跌３１﹒１點或

１﹒１％，至２８２２點。納指收低６４點或０﹒９％，至７４０２點。Ｃｂｏｅ波動率指數（

ＶＩＸ）收高０﹒９５點至１４﹒７９，為８月１７日以來最高。

醫療保健股拉低大市表現，因為有消息稱亞馬、股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡及摩通將設合

資公司，幫助降低旗下美國雇員的醫療成本。標普５００保健股指數下挫２﹒１％，在１１個主

要類股中跌幅最大。

大都會保險（ＭｅｔＬｉｆｅ）跌８﹒６％，是標普５００指數成分股中跌幅最大，此前有

消息稱美國證監（ＳＥＣ）正在調查公司未向部分員工支付養老金一事。聯合健康集團

（Ｕｎｉｔｅｄ Ｈｅａｌｔｈ Ｇｒｏｕｐ）下跌４﹒３％，對道指造成的拖累最大。輝瑞（

Ｐｆｉｚｅｒ）跌３﹒１％，雖然公司公布季度業績勝預期。

蘋果下跌０﹒６％，為連續第二日下跌，因有消息稱美國司法部及ＳＥＣ正在調查公司通過

電池問題降低舊款ｉＰｈｏｎｅ運行速度一事。

長期美債收益上漲，市場靜待本周聯儲局議息會議，可能為今年利率前景提供更多線索。

１０年期美債收益率觸及近４年高位的２﹒７３３％，３０年期美債收益率攀升至２０１７年５

月來新高。

紐約尾盤，１０年期美債收益率升至２﹒７２７％，高於上日的２﹒６９９％。（ｍｎ）

