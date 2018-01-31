【月結－高位整固】港股１月急升２９６８點，美元反彈或拖累後市

《經濟通通訊社記者謝紹銘、盧翠瑜３１日報道》環球股市於２０１８年首一個月氣勢如虹

，港股更承接過去一年的強勁走勢兼一舉突破２００７年金融海融前高位，其後更拾級而上，屢

次創下歷史新高。隨著下月即將「送雞迎狗」，亦同時開始進入業績期，個別重磅股如匯控

（００００５）及港交所（００３８８）去年業績亦被看高一線，但港股過去１３個月已累積不

少升幅，更有分析師指出，市場過分憧憬內銀股表現，認為相關股份未有實質明顯盈利增長的前

提下，投資者不宜加碼高追，因此港股表現亦受到限制，狗年首月表現不太樂觀。



＊應驗首日效應港股１月份急升９﹒９％＊



踏入２０１８年，港股首日即迎來開門紅，急漲５９６點，在石油股回勇下，１月份首個星

期則累升８９５點。其後Ａ股發力追落後，美股亦同時屢創新高，港股延續１月第二個星期延續

升勢，再漲近６００點。

隨著美股進入業績期，美股繼續破頂之旅，人行更再次宣布實施定向降準，內銀股集體急升

，港股風頭一時無兩，成功突破２００７年１０月高位（３１９５８點），１月份第三周港股再

漲８４２點。受美國原油庫存持續減少影響，推動國際油價升至７０美元，石油股獲買盤支持

，去年大落後的中石油（００８５７）一周急升一成，加上內銀表現強勢，港股再下一城，突破

三萬三關，於１月份第四個星期急升８９９點，並已連升六周。

１月份最後三個交易日，美國十年期國債孳息率創近四年新高，市場並同時觀望議息結果及

美國總統特朗普任內首份國情咨文，美股高位急回。另一方面，人行連續五日暫停逆回購，滬指

連跌三日兼失守三千五，港股於本周一（２９日）高見３３４８４，創歷史新高後反覆回落兩連

跌後，今日見圓盤尾市追入中資金融股，三日計累跌２６６點或０﹒８％。

總結１月份，港股收３２８８７急升２９６８點或９﹒９％，為２０１５年「港股大時代」

以來最大百分點單月升幅，且連續四個月上升累漲５３３２點或１９﹒４％。國指１月份則累升

１８５２點或１５﹒８％，收報１３５６１點。



＊內銀股存在舞弊隱憂，成港股不穩因素＊



在中資金融股帶動下，港股１月份連環破關，市場更同時憧憬內銀股去年業績及資產質素會

大有改善。然而，智易東方證券行政總裁藺常念對《經濟通通訊社》表示，不少內銀於１月份累

升超過兩成，因而推高大市，惟內銀盈利增長前景不算吸引，在缺乏基本因素支撐下，坦言上升

空間不算很大。藺氏亦直言，大行早前連環唱好內銀股，引來投資者過分炒作，令港股氣氛異常

亢奮。另外，中國銀行業先後爆出多宗金融舞弊案，背後牽涉金額或會相當巨大，加上相關案件

只是個別分行行為，亦很有可能只是冰山一角，若市場再爆出相關醜聞，必定對內銀產生負面影

響，並拖累港股表現。

藺常念又指，港股由去年１月至今，僅去年９月份錄得跌幅，可見１３個月來升勢喘急，預

料２月份港股有很大機會出現調整。另外，農曆新年假期將至，投資者入市意慾會逐漸至下降，

再現大幅突破的機會並不大。假期後港股亦開始進入業績期，匯控及港交所先打響頭炮，預料兩

者業績表現不差，因此有利港股表現。

另外，他認為，若市場有「Ｈ股全流通」的進一步消息，應可大大提振港股表現。不過，後

市仍有一大隱憂，主要是聯儲局加息步伐加快，以及稅改所帶來的效應會逐漸浮現，美元有低位

反彈壓力，變相有資金會從本港流出。整體而言，港股過去一年至今已錄得不少升幅，「長升長

有」不是股市健康現象，２月份港股有很大機會會出現調整，暫以３００００點作支持，阻力位

見３４０００。



＊業績憧憬下，港股首季有望繼續造好＊



時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，港股後市主要看美元走勢，如果

美元能繼續保持弱勢，有利資金流入新興市場，料對中港股市及個別亞洲股市，例如：南韓及印

度等。此外，需留意人行連續多日暫停逆回購操作，銀根縮緊對中港股市均有不利影響。

港股即將進入業績期，姚氏認為，若重磅股的業績表現能勝過預期，將有機會成為港股下個

催化劑。預期港股在第一季內的表現不會太差，主要由於美元續弱，加上其他地區的經濟表現不

俗，相信多個地區均有機會收緊調控政策。

由於在假期前市場的氣氛會較輕鬆，而業績期緊接在假期後，料市場在下個月不會太進取，

港股料在２月份會再出現整固。姚氏估計，預計期指轉倉位在３２８００至３２９００點附近，

港股支持位先看２００７年歷史高位３１９５８點，再退一步則要看３０２００水平，而預計於

３３０００會見阻力。

