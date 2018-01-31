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即市新聞

31/01/2018 17:17

【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛，２月下旬匯控港交所炒業績

　　《經濟通通訊社記者謝紹銘、盧翠瑜３１日報道》港股在２０１８年首月走勢強勁，但於最
後一周於高位有沽壓，市場憂慮港股將會轉勢開始調整。展望後市，匯控（００００５）及港交
所（００３８８）等重磅股將於２月份放榜，密切留意相關股份在業績前後的變動。而農曆新年
前後，亦是內需股及水泥股的傳統旺季，有專家認為，前者以蒙牛（０２３１９）表現可看高一
線，後者以潤泥（０１３１３）等龍頭作為行業首選。

＊乳業板塊首選蒙牛，旺旺農曆新年前銷售難看好＊

　　農曆新年臨近辦年貨，消費者對食品飲料需求增加，以食品為主打的內需股有望受惠該傳統
消費旺季，時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，內需股主要受惠於內地消
費升級，當中很多類產品均進入加價潮，較突出的是白酒、乳品及家電等，加價潮有助企業的盈
利。乳品板塊中，可多留意龍頭的蒙牛。可是，姚氏指出該等股份已累升不少，沒有必要於現時
吸納；相反，可以考慮在經過去年１２月的休息期後，在近日重新發力的汽車股。
　　智易東方證券行政總裁藺常念對《經濟通通訊社》表示，蒙牛則可稍為看高一線，旗下產品
較能受惠消費升級，加上蒙牛又是內地酸奶龍頭，目前內地對酸奶需求龐大，較能受惠農曆新年
食品消費潮。不過，相對其他內需股，蒙牛走勢跑贏不少，去年１２月至今雖累升近三成兼在上
周破頂後回落，但近日股價有回穩跡象，應有條件繼續向上，３０元水平見阻力。
　　　　藺常念對其他食品股看法有所保留，內地出生率並未出現明顯增幅，未能大幅刺激食品
需求增加，個別食品如即食麵及餅乾市場更持續萎縮。旺旺（００１５１）主力餅乾業務，每逢
農曆新年都會推出「大禮包」，但現時內地餅乾市場競爭激烈，加上消費升級，而旺旺在產品方
面無重大創新，不太看好其銷售表現，不建議投資者作短線部署。

＊水泥行業２月底復甦，注意中央政策及住屋興建＊

　　水泥股方面，姚氏認為此板塊相對「難睇」，因為有機會影響其業務的因素較多，包括政府
政策及內房企業對水泥的需求等。加上水泥股主要以周期性炒作為主，因此不建議長線持有，偏
向作中短線持有。在股份選擇方面，姚氏表示仍相對看好龍頭股海螺水泥（００９１４），因華
東地區為該股的主要市場之一，而該地區屬行業的其中一個標誌性地區，但該股估值相對較高，
不宜於現價吸納，可待回調至２０天線（４１﹒３３元）再考慮作部署。
　　藺常念認為，踏入冬季，華北地區有不少水泥產能停產，水泥價格於冬季亦有不俗升幅。隨
著天氣回暖，水泥產能亦於２月底開始恢復正常生產，在供應增加下，熟料價格會出現回落。受
農曆新年臨近及降雪等影響，水泥業進入淡季，一般要待新年假期及天氣回暖後，水泥需求始會
恢復，南方地區水泥需求較為旺盛，故該地區的水泥漲價空間較大，當中，潤泥（０１３１３）
作為華南水泥一哥，可作為行業首選。不過，水泥需求仍要視乎中央基建投資，以及內房住屋興
建等，若兩者投資力度減弱，將大大影響水泥股表現。

＊匯控半年上望９０元，港股成交增港交所有憧憬＊

　　兩隻重磅藍籌股匯控及港交所將在２月下旬放榜，姚氏指匯控於短期內雖未能受惠於淨息差
擴張，但預計即將公布的業績將可以接受，但料業務增長速度一般。以現時股價水平而言，股息
率約４厘多，倘若股價持續上升至９０元或以上，股息率相對變得不夠吸引。
　　而對於港交所，姚氏認為該股有多少成交就值多少錢，因此料在去年第四季的業績亦會好。
在現時可以先繼續持有，但若然是於早前的高位買入，而該股在後市的表現仍未見強勁反彈的話
，短期內可以先止蝕，因為有較多因素影響其股價表現，走勢會較為波動。
　　相對內銀，藺常念認為，匯控前景較可取，即使早前遭美國當局就期貨買賣欺詐事件而須繳
交，但罰款金額僅１６０萬美元，對其業績表現應無太大影響。此外，新管理層接掌匯控，亞洲
業務有望錄得不俗增長，盈利前景吸引。加上匯控洗黑錢醜聞已告一段落，市場普遍憧憬其業績
可穩步復甦，中長線可受惠淨息差擴闊，上半年有望挑戰９０元水平。
　　至於港交所，藺常念指出，港股去年全年日均成交較２０１６年有明顯增長，預計會帶動港
交所去年業績顯著造好。此外，港交所後市可以借「Ｈ股全流通」等利好消息迎來炒作。不過，
藺氏又預期農曆新年前成交會逐漸萎縮，港交所短線難有理想表現，但隨著該股會於月底放榜，
料農曆新年後會重新成為市場焦點，有望守穩３００元關以上。

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