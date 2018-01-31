【月結－高位整固】表列２月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列２月份重要政經事項：
地區 重要事項╱數據公布
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香港
５日 －日經香港ＰＭＩ （１月）
６日 －恆指公司季檢，國指加入民企及紅籌股
１３－２１日 －滬港通、深港通南向全日休市
１５日 －港股半日市
１６－１９日 －農曆新年假期港股休市
２０日 －匯控（００００５）全年業績
２２日 －失業率 （１月）
－ＣＰＩ （１月）
－東亞（０００２３）全年業績
２７日 －進出口數據 （１月）
－新地（０００１６）中期業績
２８日 －港交所（００３８８）全年業績
－２０１８╱１９年度財政預算案
中國大陸
１日 －財新製造業ＰＭＩ （１月）
８日 －進出口數據 （１月）
９日 －ＣＰＩ與ＰＰＩ （１月）
１５－２１日 －滬港通、深港通北向全日休市，Ａ股休市
２８日 －官方製造業ＰＭＩ （２月）
外圍
１日 －歐元區製造業ＰＭＩ （１月終值）
－美國製造業ＰＭＩ （１月終值）
２日 －歐元區ＰＰＩ （１２月）
－美國非農就業人口變動 （１月）
－美國失業率 （１月）
－美國耐用品訂單 （１２月終值）
３日 －儲局主席耶倫任期最後一日，鮑威爾接任
８日 －英倫銀行議息
１２日 －日本建國紀念日補假
－ＭＳＣＩ季檢（香港時間翌日清晨公布）
１４日 －歐元區ＧＤＰ （第四季終值）
－美國ＣＰＩ （１月）
１５日 －美國ＰＰＩ （１月）
１６日 －美國進出口數據 （１月）
１９日 －美國總統日假期休市
２１日 －歐元區製造業ＰＭＩ （２月初值）
－美國製造業ＰＭＩ （２月初值）
２３日 －歐元區ＣＰＩ （１月）
２７日 －美國耐用品訂單 （１月初值）
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（ａｌ）