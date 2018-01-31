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即市新聞

31/01/2018 16:40

《盤後部署》好淡因素並存，農曆新年前，港股續於十天線上落

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國１０年期債息持續高企，反映投資者均認為未來通脹會升
溫，美國息率會慢慢上調。而環球股市炒風輕微冷卻下，美股昨日亦大跌，道指挫３６２點，報
２６０７６，創八個月以來最大單日跌幅。港股受影響下，低開１７１點報３２４３５點，失守
１０天線（３２６４７點），之後最多跌２７６點低見３２３３０點，惟之後部分中資金融股炒
起，又推升大市倒升最多３２６點，高見３２９３３點，全日高低位波幅達６０３點。最終港股
升２７９點或０﹒８６％，報３２８８７點，十天線又失而復得，主板成交１７６８﹒１６億元
，按日增１﹒９％。國指升１７２點或１﹒２９％，報１３５６１點。

＊美元超賣未完人幣強勢，內地白馬股回暖＊

　　美元雖然已經嚴重超賣，不過跌勢似乎並未就此打住。美匯跌幅繼續擴大，人民幣匯價則回
復升勢，在岸價（ＣＮＹ）及離岸價（ＣＮＨ）午後均升穿６﹒３關。如此下去，中資股份估值
又會有助提升，市場繼續炒作中資股份時，恆指向下調整力度又減弱。
　　內地股市方面，白馬股亦見回暖。洋河股份（深：００２３０４）漲近４％，報
１２９﹒９５元人民幣、五糧液（深：０００８５８）升近４％，報２﹒９８元人民幣，連續兩
日陽燭回升、貴州茅臺（滬：６００５１９）升３％，報７６４﹒５４元人民幣成交增加，青島
海爾（滬：６００６９０）漲近３％報２１﹒２元人民幣，結束連日下跌之勢。因此，Ａ股短期
亦有望企穩，為港股帶來一定支持。因此港股即使見調整，仍有望反覆守在十天線（３２６９２
）以上。
　　
＊基金重整組合，個別藍籌或回調＊

　　至於牛熊證街貨量方面，則未見對港股後市有明確暗示，而大市暫時並未出現重大利淡因素
。本欄認為令大市短期內波動的主因，在於港股之前累積太多升幅，基金組合上有需要作出調整
，沽出過強的股份，買入落後的股份，因此會令部分藍籌自高位回落，引致恆指出現下跌。
　　技術上方面，港股曾跌穿十天線，反映大市沽壓力度確實漸漸增強。隨著港股踏入２月份，
受到農曆新年淡市因素影響，資金流入速度會減慢，預計港股短線未必能再迅速升破３３４８４
點再創歷史新高，農曆年假期結束前，會受制於３３４８４點。（ｆｆ）

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