《盤後部署》好淡因素並存，農曆新年前，港股續於十天線上落

《經濟通通訊社３１日專訊》美國１０年期債息持續高企，反映投資者均認為未來通脹會升

溫，美國息率會慢慢上調。而環球股市炒風輕微冷卻下，美股昨日亦大跌，道指挫３６２點，報

２６０７６，創八個月以來最大單日跌幅。港股受影響下，低開１７１點報３２４３５點，失守

１０天線（３２６４７點），之後最多跌２７６點低見３２３３０點，惟之後部分中資金融股炒

起，又推升大市倒升最多３２６點，高見３２９３３點，全日高低位波幅達６０３點。最終港股

升２７９點或０﹒８６％，報３２８８７點，十天線又失而復得，主板成交１７６８﹒１６億元

，按日增１﹒９％。國指升１７２點或１﹒２９％，報１３５６１點。



＊美元超賣未完人幣強勢，內地白馬股回暖＊



美元雖然已經嚴重超賣，不過跌勢似乎並未就此打住。美匯跌幅繼續擴大，人民幣匯價則回

復升勢，在岸價（ＣＮＹ）及離岸價（ＣＮＨ）午後均升穿６﹒３關。如此下去，中資股份估值

又會有助提升，市場繼續炒作中資股份時，恆指向下調整力度又減弱。

內地股市方面，白馬股亦見回暖。洋河股份（深：００２３０４）漲近４％，報

１２９﹒９５元人民幣、五糧液（深：０００８５８）升近４％，報２﹒９８元人民幣，連續兩

日陽燭回升、貴州茅臺（滬：６００５１９）升３％，報７６４﹒５４元人民幣成交增加，青島

海爾（滬：６００６９０）漲近３％報２１﹒２元人民幣，結束連日下跌之勢。因此，Ａ股短期

亦有望企穩，為港股帶來一定支持。因此港股即使見調整，仍有望反覆守在十天線（３２６９２

）以上。



＊基金重整組合，個別藍籌或回調＊



至於牛熊證街貨量方面，則未見對港股後市有明確暗示，而大市暫時並未出現重大利淡因素

。本欄認為令大市短期內波動的主因，在於港股之前累積太多升幅，基金組合上有需要作出調整

，沽出過強的股份，買入落後的股份，因此會令部分藍籌自高位回落，引致恆指出現下跌。

技術上方面，港股曾跌穿十天線，反映大市沽壓力度確實漸漸增強。隨著港股踏入２月份，

受到農曆新年淡市因素影響，資金流入速度會減慢，預計港股短線未必能再迅速升破３３４８４

點再創歷史新高，農曆年假期結束前，會受制於３３４８４點。（ｆｆ）

