【國情咨文】特朗普矢言繼續向北韓施壓，揚言提升美國核武能力

《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統特朗普發表任內首份國情咨文，他警告北韓魯莽地追

求核武，相信導彈可能很快會威脅到美國，故應繼續向北韓施加最大壓力。

特朗普稱，「過去的經驗說明，自滿及讓步只會招致北韓的侵略及挑釁，政府將不會重複過

去的行政管理上的錯誤，讓美國陷入這個非常危險的境地。」

他更矢言要現代化及重建核武工廠，將美國核武能力提升至可以阻嚇任何侵略。（ｍｎ）

