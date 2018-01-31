《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統特朗普發表任內首份國情咨文，他警告北韓魯莽地追
求核武，相信導彈可能很快會威脅到美國，故應繼續向北韓施加最大壓力。
特朗普稱，「過去的經驗說明，自滿及讓步只會招致北韓的侵略及挑釁，政府將不會重複過
去的行政管理上的錯誤，讓美國陷入這個非常危險的境地。」
他更矢言要現代化及重建核武工廠，將美國核武能力提升至可以阻嚇任何侵略。（ｍｎ）
31/01/2018 11:49
【國情咨文】特朗普矢言繼續向北韓施壓，揚言提升美國核武能力
《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統特朗普發表任內首份國情咨文，他警告北韓魯莽地追
求核武，相信導彈可能很快會威脅到美國，故應繼續向北韓施加最大壓力。
特朗普稱，「過去的經驗說明，自滿及讓步只會招致北韓的侵略及挑釁，政府將不會重複過
去的行政管理上的錯誤，讓美國陷入這個非常危險的境地。」
他更矢言要現代化及重建核武工廠，將美國核武能力提升至可以阻嚇任何侵略。（ｍｎ）
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