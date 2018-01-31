《經濟通通訊社３１日專訊》中國恆大（０３３３３）競價時段裂口低開６﹒２８％，報
２６﹒１元；成交約２１４萬股，涉資５７２８萬元。
公司宣布，發行２０２３年到期的１８０億元年息４﹒２５％可換股債券，初步轉換價每股
股份３８﹒９９元，即較前收市價溢價４０％，獲悉數轉換後，可轉換為４﹒６億股股份，相當
擴大後股本約３﹒３９％。
預計淨籌約１７７﹒５７億元，所得用於現有債務再融資及一般用途。（ｆｆ）
31/01/2018 09:26
《中資異動》恒大（３３３３）發換股債淨籌１７８億，競價跌６％
《經濟通通訊社３１日專訊》中國恆大（０３３３３）競價時段裂口低開６﹒２８％，報
２６﹒１元；成交約２１４萬股，涉資５７２８萬元。
公司宣布，發行２０２３年到期的１８０億元年息４﹒２５％可換股債券，初步轉換價每股
股份３８﹒９９元，即較前收市價溢價４０％，獲悉數轉換後，可轉換為４﹒６億股股份，相當
擴大後股本約３﹒３９％。
預計淨籌約１７７﹒５７億元，所得用於現有債務再融資及一般用途。（ｆｆ）
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