《中資異動》恒大（３３３３）發換股債淨籌１７８億，競價跌６％

《經濟通通訊社３１日專訊》中國恆大（０３３３３）競價時段裂口低開６﹒２８％，報

２６﹒１元；成交約２１４萬股，涉資５７２８萬元。

公司宣布，發行２０２３年到期的１８０億元年息４﹒２５％可換股債券，初步轉換價每股

股份３８﹒９９元，即較前收市價溢價４０％，獲悉數轉換後，可轉換為４﹒６億股股份，相當

擴大後股本約３﹒３９％。

預計淨籌約１７７﹒５７億元，所得用於現有債務再融資及一般用途。（ｆｆ）

