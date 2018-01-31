《異動股》國壽（２６２８）升近３％冠藍籌，料去年多賺逾五成半

《經濟通通訊社３１日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價上升２﹒９２％，暫表現最

佳藍籌，報２６﹒４元，升破１０天線（２６﹒２１元）；成交約１５９４萬股，涉資４﹒１３

億元，主動買盤６６％。

Ａ股（滬：６０１６２８）現價３０﹒２３元（人民幣．下同），上升０﹒２３元，或上升

０﹒７７％，成交５２７７萬元，涉及１７６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４１﹒４２％。

國壽昨日收市後發盈喜，預料２０１７年度淨利潤按年增加約１０５﹒２０億至

１４３﹒４５億元，即增幅約５５％至７５％，主要由於集團去年加大固定收益類資產配置力度

，積極把握權益市場結構性機會，投資收益較２０１６年同期較快增長，以及傳統險準備金折現

率假設更新的影響。



國壽績後並無獲大行調升目標價及評級。



券商 評級 目標價

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瑞信 跑贏大市 ２９﹒７元

大和 買入 ３２﹒０元

中金 買入 ３３﹒０元

麥格理 跑贏大市 ３８﹒０元

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表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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中國太平（００９６６） ３３﹒２０元 上升２﹒９５％ ∥

∥

新華保險（０１３３６） ４９﹒９５元 上升１﹒３２％ ∥

（滬：６０１３３６） ５９﹒７９元人幣 上升１﹒３９％ ∥＋４７﹒８３％

∥

中國人保（０１３３９） ４﹒４３元 上升０﹒４５％ ∥

∥

中再保 （０１５０８） １﹒８２元 上升０﹒５５％ ∥

∥

中國平安（０２３１８） ９１﹒４５元 上升１﹒３９％ ∥

（滬：６０１３１８） ７４﹒２７元人幣 上升１﹒２１％ ∥＋ ０﹒３０％

∥

中國財險（０２３２８） １６﹒３２元 上升１﹒４９％ ∥

中國太保（０２６０１） ３９﹒５５元 上升１﹒４１％ ∥

（滬：６０１６０１） ３８﹒７０元人幣 上升１﹒２０％ ∥＋２０﹒８５％

∥

眾安在線（０６０６０） ７０﹒３０元 上升１﹒５９％ ∥

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

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