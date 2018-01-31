《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧３１日上海專電》全球物流巨擘ＤＨＬ首次發布《全球貿易
晴雨表》預測，全球貿易仍處於增長狀態，但失去增長動力，中國和日本貿易前景趨弱，部分抵
銷印度、南韓和英國的增長前景。
數據顯示，１月全球貿易指數達到６４，預計未來３個月指數將繼續穩步增長，但當期數據
較前幾個月略有降低。
１月空運貿易指數較１２月下降２個點至７１，主要因美國和德國空運貿易下降。
海運貿易指數較１２月下降１個點至６０，主要因中國海運貿易下降，其他大部分國家當期
指數均有所提升。
31/01/2018 11:26
【駐滬專電】ＤＨＬ：全球貿易仍處增長狀態，但失去增長動力
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧３１日上海專電》全球物流巨擘ＤＨＬ首次發布《全球貿易
晴雨表》預測，全球貿易仍處於增長狀態，但失去增長動力，中國和日本貿易前景趨弱，部分抵
銷印度、南韓和英國的增長前景。
數據顯示，１月全球貿易指數達到６４，預計未來３個月指數將繼續穩步增長，但當期數據
較前幾個月略有降低。
１月空運貿易指數較１２月下降２個點至７１，主要因美國和德國空運貿易下降。
海運貿易指數較１２月下降１個點至６０，主要因中國海運貿易下降，其他大部分國家當期
指數均有所提升。
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