【駐滬專電】ＤＨＬ：全球貿易仍處增長狀態，但失去增長動力

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧３１日上海專電》全球物流巨擘ＤＨＬ首次發布《全球貿易

晴雨表》預測，全球貿易仍處於增長狀態，但失去增長動力，中國和日本貿易前景趨弱，部分抵

銷印度、南韓和英國的增長前景。

數據顯示，１月全球貿易指數達到６４，預計未來３個月指數將繼續穩步增長，但當期數據

較前幾個月略有降低。

１月空運貿易指數較１２月下降２個點至７１，主要因美國和德國空運貿易下降。

海運貿易指數較１２月下降１個點至６０，主要因中國海運貿易下降，其他大部分國家當期

指數均有所提升。

